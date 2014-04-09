На железных дорогах Украины увеличилось количество ДТП

В Украине в январе-марте 2014 года количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на железнодорожных путях и переездах увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27,8% (на 5 случаев) - до 23 случаев, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

Согласно сообщению, 18 происшествий произошло на железнодорожных переездах, 5 - на путях вне переездов.

В ДТП за указанный период погибло 14 человек, что на 10 человек больше по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, а также 10 были травмированы против 5 в 1-ом квартале прошлого года.

"Все ДТП на железнодорожных переездах произошли в результате нарушения водителями автотранспорта правил дорожного движения", - подчеркнули в пресс-службе.

В частности, 6 случаев ДТП за указанный период зафиксировано на Юго - Западной железной дороге, 5 ДТП - на Одесской, 4 - на Донецкой, по 3 ДТП - на Львовской и Южной магистралях, 2 - на Приднепровской.

Как сообщал УНИАН, в Украине по итогам 2013 года количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на железнодорожных путях и переездах увеличилось по сравнению с 2012 годом на 4,5% - до 93 случаев, из них 83 происшествия произошли на железнодорожных переездах, 10 - на путях вне переездов, в результате чего погибли 23 человека и 27 были травмированы.

В 2011-2013 годах железные дороги страны капитально отремонтировали 115 переездов, а также оборудовали автоматической светофорной сигнализацией 32 комплекса пересечения путей.

«Укрзализныця» ежегодно выделяет свыше 40 млн грн на оборудование железнодорожных переездов дополнительными средствами безопасности движения и еще около 300 млн грн - на их содержание,

Справка УНИАН. В Украине насчитывается 5422 железнодорожных переезда. Из них 2699 оборудованы автоматической звуковой и светофорной сигнализацией, 1497 - с дежурными и оборудованы шлагбаумами, 1226 - без дежурного и не оборудованы автоматикой.