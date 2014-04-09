Южная железная дорога подготовит к летнему сезону 585 пассажирских вагонов

Южная железная дорога (ЮЖД) в рамках подготовки пассажирского хозяйства к работе в летний период планирует подготовить 585 пассажирских вагонов, из которых 229 вагонов – с системами кондиционирования воздуха, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

В частности, капремонт пройдут 9 пассажирских вагонов, деповский - 26 вагонов, техническое обслуживание - 550.

Согласно сообщению, к началу летних перевозок Южная магистраль во всех подразделениях пассажирского хозяйства, обеспечивающих подготовку поездов к отправке в рейс, пополнит запасы постельных принадлежностей для спальных вагонов; кондитерских изделий и чайной продукции; санитарно-гигиенических средств для уборки вагонов; запасных частей и материалов для текущего содержания, технического обслуживания и ремонта вагонов.

Кроме того, на всех вокзалах и станциях ЮЖД будет полностью обновлена визуальная информация о расписании движения пассажирских поездов, летом будут работать 270 билетных касс.

ЮЖД намерена завершить подготовку пассажирского хозяйства к летним перевозкам до конца мая.

"Готовность подвижного состава к летним перевозкам будет подтверждена приемной комиссией, в состав которой войдут представители пассажирской службы, аппарата главного ревизора по безопасности движения поездов и автотранспорта, службы пожарной охраны и санитарно-карантинного отдела главного управления государственной санитарно-эпидемиологической службы", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в рамках подготовки пассажирского хозяйства к работе в летний период планирует подготовить 4403 пассажирских вагона.

Ежегодно парк пассажирских вагонов уменьшается в среднем на 200 единиц (физический износ).

Справка УНИАН. Южная железная дорога - одна из старейших железных дорог Украины. Ее протяженность составляет свыше 3000 км, развернутая длина главных путей – свыше 4000 км. Географическое положение и конфигурация направлений и участков дороги определяют ее важное транзитное значение. Дорога обеспечивает транспортное соединение региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством - это шесть областей с населением около 20 млн человек.