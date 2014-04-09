Количество незаконных вмешательств в работу железных дорог увеличилось почти вдвое

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в январе-марте 2014 года зафиксировала 84 случая несанкционированных вмешательств посторонних лиц в работу железных дорог, что в 1,9 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

"В первом квартале 2014 года увеличилось количество незаконных вмешательств посторонних лиц в работу железных дорог. Всего допущено 84 таких случая против 45 за аналогичный период 2013 года", - говорится в сообщении.

В частности, за указанный период "Укрзализныця" зафиксировала 31 случай незаконного вмешательства в работу Юго-Западной железной дороги, 21 случай - в работу Приднепровской магистрали, 14 случаев произошло на Одесской железной дороге, 8 - на Львовской, 7 - на Донецкой, 3 - на Южной.

"Такие действия злоумышленников, как кражи или повреждения имущества и технических средств железных дорог, кроме значительных материальных убытков, негативно влияют на безопасность движения поездов, что приводит к вынужденной остановке поездов и перебоям в графике их движения, а также создает реальную угрозу жизни пассажиров и работников транспорта", - подчеркивается в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что за незаконное посягательство на имущество железных дорог предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" за январь-февраль 2014 года отметила рост случаев повреждений и хищений устройств сигнализации, централизации, блокировки и связи по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 23,7% - до 214 случаев со 173.

"Укрзализныця" в январе-феврале 2014 года зафиксировала 171 случай кражи элементов верхнего строения пути (рельсы, шпалы и др.), в результате чего железные дороги понесли убытки почти на 500 тыс. грн.

Ведомство в 2013 году зафиксировало 260 случаев несанкционированного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта на общую сумму 750,56 тыс. грн.

Справка УНИАН. В соответствии со статьей 109 Кодекса Украины об административных правонарушениях, повреждение железнодорожного пути, защитных лесонасаждений, снегозащитных заграждений и других путевых объектов, сооружений и устройств сигнализации и связи влечет за собой наложение штрафа на граждан от десяти до тридцати необлагаемых минимумов доходов и на должностных лиц - от двадцати до шестидесяти необлагаемых минимумов доходов.

Подкладывание на железнодорожные пути предметов, которые могут вызвать нарушение движения поездов, влечет за собой наложение штрафа от пятнадцати до сорока необлагаемых минимумов доходов граждан.

