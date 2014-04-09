"Укрзализныця" пустила ежедневные электрички в Крым

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в связи с отменой нелегитимным руководством Крымской дирекции железнодорожных перевозок ряда пригородных поездов, соединяющих аннексированный Россией Крым с материковой частью Украины, назначила четыре ежедневных пригородных поезда в крымском направлении.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») со ссылкой на Главное управление пригородных перевозок ведомства.

В частности, для обеспечения пригородного сообщения на участке Новоалексеевка - Сиваш Приднепровская железная дорога назначила ежедневные пригородные поезда №6915/6916 сообщением Запорожье-2 - Сиваш - Запорожье-2 и №6913/6914 по маршруту Новоалексеевка - Сиваш - Новоалексеевка.

"Назначение этих поездов позволило сохранить пригородное железнодорожное сообщение в крымском направлении", - подчеркнули в пресс-службе.

Как напомнили в пресс-службе, новое нелегитимное руководство Крымской дирекции железнодорожных перевозок, которая входит в состав Приднепровской железной дороги, с 1 апреля 2014 года отменило ряд пригородных поездов, соединяющих Крым с материковой частью Украины, в частности, на направлениях Симферополь - Новоалексеевка и Джанкой - Вадим.

В частности, нелегитимная власть отменила электропоезда №6602 Новоалексеевка - Мелитополь и №6601 Мелитополь - Новоалексеевка. В настоящее время курсирует региональный поезд №870/869 Николаев - Керчь - Николаев составом дизель-поезда Одесской железной дороги.

"Вследствие принятия этих решений пригородное железнодорожное сообщение материковой части Украины с Крымским полуостровом ограничено в направлении Крыма по станции Новоалексеевка и Вадим, а с Крымского полуострова в направлении материковой части Украины - по станции Соленое Озеро и Армянск, при этом пересадка пассажиров с материковой части Украины на полуостров Крым и обратно не обеспечивается", - уточнили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, для обеспечения пригородного железнодорожного сообщения на участке Новоалексеевка - Джанкой Приднепровская магистраль обратилась к нелегитимному руководству Крымской дирекции ж/д перевозок со следующими предложениями: назначить по паре пригородных поездов на участке Мелитополь - Джанкой и Джанкой - Новоалексеевка с сохранением всех остановок, или две пары пригородных поездов на пути следования к станции Соленое Озеро с сохранением всех остановок и обеспечением пересадки пассажиров по этой станции в обоих направлениях. Однако крымская сторона отклонила данное предложение до решения вопроса об организации таможенно-пограничного досмотра на участке Новоалексеевка - Джанкой с документальным определением продолжительности указанного осмотра в составах пригородных поездов.

11 марта около 50 невооруженных человек в камуфляжной форме с нашивками "Народная самооборона" захватили административное здание Крымской дирекции железнодорожных перевозок.

14 марта ПЖД обратилась в Генеральную прокуратуру Украины с официальным письмом в связи с силовым захватом ее структурного подразделения – Крымской дирекции ж/д перевозок.

1 апреля Генпрокуратура Украины заявила в Окружной административный суд Киева иск об отмене распоряжения нелегитимного председателя Совета министров Автономной Республики Крым о назначении временно исполняющего обязанности начальника Крымской дирекции ПЖД.