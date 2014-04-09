В Украине на майские праздники пустят 8 дополнительных поездов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в период повышенного спроса на пассажирские перевозки на майские праздники назначила 8 дополнительных поездов в наиболее популярных среди туристов направлениях, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

В частности, «Укрзализныця» назначила дополнительные поезда №193К/194К сообщением Киев - Винница, который отправится из столицы и Винницы 1, 4 и 11 мая; №192Л/191Л по маршруту Львов - Киев, который отправится из Львова и Киева 1, 4 и 11 мая; №207К/207Л Киев - Ужгород, который отправится из столицы 30 апреля, 1-3, 8-10 мая, а из Ужгорода - 1-4, 9-11 мая; №537К/537Л Киев - Ужгород, который отправится из Киева 30 апреля, 3 и 10 мая, а из Ужгорода - 1, 4 и 11 мая.

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Также ведомство назначило дополнительные поезда №217К/217О по маршруту Киев - Ивано-Франковск, который отправится из Киева 30 апреля, 1-3, 8-10 мая, а из Ивано-Франковска - 1-4, 9-11 мая; №269К/269Л сообщением Киев - Ивано-Франковск, который отправится из столицы 30 апреля, 3 и 10 мая, а из Ивано-Франковска - 1, 4 и 11 мая; №210Ш/209К по маршруту Николаев - Киев, который отправится из Николаева 29 апреля, 4 и 11 мая, а из Киева - 30 апреля, 5 и 12 мая; №225О/225Л сообщением Харьков - Ужгород, который отправится из Харькова 30 апреля, 1, 2, 8 и 9 мая, а из Ужгорода - 2-4, 10 и 11 мая.

Кроме того, «Укрзализныця» назначила дополнительные рейсы регулярного поезда №139К/140К сообщением Киев - Каменец-Подольский, который отправится из столицы 30 апреля и 10 мая, а из Каменец-Подольского 1 и 11 мая.

"На большинство рейсов поездов уже открыта предварительная продажа билетов. За открытием продажи билетов на дополнительные поезда следите с помощью онлайн-системы "Укрзализныци" booking.uz.gov.ua", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" в период повышенного спроса на пассажирские перевозки на пасхальные праздники назначила дополнительные рейсы поездов №139К/140К по маршруту Киев - Каменец-Подольский и №179/180 сообщением Полтава - Кременчуг - Киев, а также назначила 6 дополнительных поездов, соединяющие Киев со Львовом, Винницей, Ужгородом, Ивано-Франковском, Николаевом, а также поезд Харьков - Ужгород.

В 2013 году в период майских и Пасхальных праздников железные дороги Украины перевезли более 2,3 млн пассажиров.