Украина удвоила производство легковых автомобилей

По данным ассоциации, производство легковых автомобилей в январе-марте увеличилось более чем в два раза, а коммерческих - на 63%. Производство автобусов упало более чем в два раза, сообщает «Укравтопром».

Согласно сообщению, производство легковых автомобилей в марте 2014 года выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 78% - до 5 299 единиц, а производство коммерческих автомобилей увеличилось на 31% - до 153 единиц, в то время как производство автобусов сократилось на 64% - до 46 единиц.

Вместе с тем, в марте по сравнению с февралем текущего года производство легковых автомобилей выросло на 4%, коммерческих авто - снизилось на 18%, автобусов - увеличилось на 4%.

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По данным «Укравтопрома», лидирующая позиция в легковом, коммерческом и автобусном сегментах украинского автопрома досталась «Запорожскому автомобилестроительному заводу», который изготовил 2 136 легковых и 85 коммерческих автомобилей, 13 автобусов.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация «УкрАВТО» (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация «Богдан», «Еврокар», корпорация «АИС» («КрАСЗ»), корпорация «Эталон» (Черниговский автозавод и Бориспольский автозавод).