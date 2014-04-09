ЮЖД назначила к праздникам 3 дополнительных пригородных поезда

Согласно сообщению, дополнительные пригородные поезда будут курсировать с 19 апреля по субботам, воскресеньям, а также в праздничные дни и до их отмены.

В частности, поезд №6523/6526 по маршруту Харьков-Пассажирский - Борки - Харьков-Пассажирский будет отправляться из Харькова в 17:05, а в обратном направлении - в 18:32; поезд №5635/6836 сообщением Харьков-Балашовский - Коробочкино – Лосево будет отправляться из Харькова-Балашовского в 16:47, а в обратном направлении - в 18:59; поезд №6703/6704 по маршруту Харьков-Пассажирский - Змиев - Харьков-Пассажирский будет отправляться из Харькова в 09:29, а в обратном направлении - в 13:52.

Кроме того, для удовлетворения повышенного спроса пассажиров на этот период Южная магистраль изменила маршрут следования пригородного поезда №6413/6416 сообщением Харьков-Пассажирский - Основа - Харьков-Левада. Так, начиная с 19 апреля и до отмены, этот поезд будет курсировать по субботам, воскресеньям и в праздничные дни по маршруту Харьков-Пассажирский - Змиев - Харьков-Левада и отправляться из Харькова в 07:27, а в обратном направлении из Змиева - в 09:26. С понедельника по пятницу поезд будет курсировать по обычному маршруту Харьков-Пассажирский - Основа - Харьков-Левада.

"Южная железная дорога постоянно осуществляет анализ спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом, назначает дополнительные поезда и увеличивает количество рейсов в наиболее популярных направлениях", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в период повышенного спроса на пассажирские перевозки на пасхальные и майские праздники назначила дополнительные рейсы поездов №139К/140К по маршруту Киев - Каменец-Подольский, а также назначила 6 дополнительных поездов на пасхальные праздники и 8 поездов на майские праздники, соединяющие Киев со Львовом, Винницей, Ужгородом, Ивано-Франковском, Николаевом, а также поезд Харьков - Ужгород. Кроме того, ведомство назначило дополнительные рейсы поезда №179/180 сообщением Полтава - Кременчуг - Киев на пасхальные праздники.

В 2013 году в период майских и пасхальных праздников железные дороги Украины перевезли более 2,3 млн пассажиров.