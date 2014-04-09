ЛЖД назначила к праздникам 6 дополнительных пригородных поездов

В частности, ЛЖД назначила следующие пригородные поезда: поезд №6107/6112 по маршруту Львов - Судовая Вишня - Львов, который будет отправляться 17, 19, 21, 30 апреля, а также с 1 мая и в течение лета из Львова в 7:50, а в обратном направлении поезд будет отправляться из Судовой Вишни в 9:51; поезд сообщением Здолбунов - Дубно, который будет отправляться из Здолбунова 18, 30 апреля, а также 8 мая в 18:16; поезд №6413/6414 по маршруту Ивано-Франковск - Ходоров - Ивано-Франковск, который будет отправляться из Ивано-Франковска 21 апреля в 14:46, а из Ходорова - в 17:12.

Также Львовская магистраль назначила пригородный поезд №6595 сообщением Хуст - Ужгород, который будет отправляться 21 апреля из Хуста в 12:15 и прибывать в Ужгород в 15:34; поезд №6591 по маршруту Тячево - Ужгород, который будет отправляться 22 апреля из Тячево в 3:09 и прибывать в Ужгород в 7:12, региональный рельсовый автобус №810/809 сообщением Львов - Луцк - Львов, который будет отправляться 18, 19, 21 апреля, 4, 11, 12 мая из Львова в 10:20, а из Луцка в 13:42.

Как сообщал УНИАН, ранее Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в период повышенного спроса на пассажирские перевозки на пасхальные и майские праздники назначила дополнительные рейсы поездов №139К/140К по маршруту Киев - Каменец-Подольский, а также назначила 6 дополнительных поездов на пасхальные праздники и 8 поездов на майские праздники, соединяющие Киев со Львовом, Винницей, Ужгородом, Ивано-Франковском, Николаевом, а также поезд Харьков - Ужгород. Кроме того, ведомство назначило дополнительные рейсы поезда №179/180 сообщением Полтава - Кременчуг - Киев на пасхальные праздники.

В 2013 году в период майских и Пасхальных праздников железные дороги Украины перевезли более 2,3 млн пассажиров.