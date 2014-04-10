Непроизводственный травматизм на Львовской железной дороге снизился на 18,2%

На станциях и перегонах Львовской железной дороги в январе-марте 2014 года уровень непроизводственного травматизма сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18,2% - до 18 случаев с 22, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

В частности, за указанный период ЛЖД зафиксировала 12 случаев травм со смертельным исходом, что на 5 случаев больше показателя аналогичного периода 2013 года.

"Анализ непроизводственного травматизма на Львовской магистрали в текущем году свидетельствует о том, что большинство трагических случаев происходит из-за нарушения правил безопасности граждан на железнодорожном транспорте", - подчеркнули в пресс-службе.

В частности, за указанный период во время перехода путей в неустановленных местах были травмированы 5 человек, а во время хождения по путям - 6 человек.

Также сообщается, что большинство случаев со смертельным исходом произошло в темное время суток - 42% смертей на железной дороге произошло в период с 18:00 до 24:00, а еще 25% - в период с 00:00 до 6:00.

Для предотвращения случаев травмирования людей на путях и объектах магистрали железнодорожники совместно с работниками военизированной охраны проводят рейдовые проверки на станциях и перегонах. Так, в 1-м квартале работники задержали 652 человек за хождение по путям, из них 621 человек был оштрафован на сумму 21,15 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, на станциях и перегонах железных дорог Украины в 2013 году уровень непроизводственного травматизма увеличился по сравнению с 2012 годом на 0,4% - до 757 случаев с 754. В частности, в прошлом году ведомство зафиксировало 462 случая травм со смертельным исходом, что на 22 случая меньше показателя 2012 года.

Справка УНИАН. Львовская железная дорога пролегает в юго-западной части Украины на территории 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынь. На железной дороге действуют 354 станции, из них 252 открыты для грузовых операций.