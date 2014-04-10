ДЖД предупредила 78 краж грузов и имущества на 174 тыс. грн

Работники оперативных групп военизированной охраны Донецкой железной дороги (ДЖД) в январе-марте 2014 года предупредили 78 случаев хищения грузов и материальных ценностей железной дороги на общую сумму 174 тыс. грн, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, ДЖД передала в правоохранительные органы 100 задержанных по подозрению в воровстве имущества железной дороги.

С целью предупреждения хищений работники военизированной охраны Донецкой магистрали сопроводили 34,5 тыс. вагонов с номенклатурными и другими ценными грузами в составе 7239 поездов, во время сопровождения работники 4 раза применяли табельное оружие.

В ходе оперативно-профилактических мероприятий на инфраструктурных объектах магистрали за нарушение правил, установленных на железнодорожном транспорте, в частности за переход путей в неустановленных местах работники ДЖД задержали 58 человек, из которых 52 были оштрафованы на сумму 1,8 тыс. грн.

"Железнодорожники предупреждают правонарушителей, что незаконные посягательства на грузы и имущество железных дорог могут привести к уголовной ответственности и возникновению аварийных ситуаций. Санкции по статье 277 Уголовного кодекса Украины «Порча путей сообщения и транспортных средств» и по статье 185 «Кража» предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, работники подразделений службы военизированной охраны Донецкой железной дороги в 2013 году предупредили 322 случая хищения грузов и материальных ценностей железной дороги на общую сумму свыше 328 тыс. грн.

ДЖД в январе-феврале 2014 года зафиксировала 65 случаев незаконного вмешательства посторонних лиц в работу ж/д транспорта, убыток составил 158,4 тыс. грн, а с учетом затрат на восстановление - 290,1 тыс. грн.

Справка УНИАН. Донецкая магистраль является составной частью "Укрзализныци". ДЖД обслуживает территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).