Международная организация гражданской авиации рекомендует воздержаться от полетов в авиапространстве Крыма

"Управляющий маршрутными сетями настоятельно рекомендует пользователям воздушного пространства избегать воздушного пространства и обогнуть Симферопольский район полётной информации, используя имеющиеся альтернативные маршруты", - сказано в сообщении.

В ИКАО подчеркнули, что с 3 апреля 2014 года небо над Крымом может контролироваться сразу несколькими операторами обслуживания, что вызывает определенные опасения относительно безопасности полетов.

В то же время, ИКАО не имеет юридических полномочий изменить планы полетов, если маршруты формально не закрыты компетентным органом.Читайте такжеУкраинский пограничный самолет со стороны Крыма обстреляли из автоматического оружия

Справка УНИАН. Международная организация гражданской авиации (ИКАО) - специализированное учреждение ООН, устанавливающее международные нормы гражданской авиации и координирующее её развитие с целью повышения безопасности и эффективности.

Рекомендаций ИКАО придерживаются крупнейшие авиаперевозчики и аэропорты мира.

Полуостров Крым был аннексирован Российской Федерацией после проведения в марте референдума об отделении Крыма от Украины и присоединения его к РФ. При этом результаты референдума не были признаны мировым сообществом, а факт аннексии резко осудили ведущие политики мира. В настоящее время сообщение с полуостровом является затруднительным и возможно преимущественно наземным транспортом. Украинские авиаперевозчики, включая крупнейшего национального авиаперевозчика авиакомпанию МАУ, временно приостановили полеты в Крым до разрешения ситуации. Российские авиаперевозчики осуществляют сообщение с Крымом по маршрутам в обход Украины.Читайте такжеМИД России утверждают, что их пилотов не пропускают в Украине через границу

Ранее Европейская организация по безопасности аэронавигации (Евроконтроль) ввела запрет на осуществление полетов в аннексированный Россией Крым, в частности, в Симферополь и Севастополь.