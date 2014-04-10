Станция Черноморская в 2013 году отправила свыше 466 тыс. грузовых вагонов

Согласно сообщению, в прошлом году вагонооборот станции «Черноморская» составил 932 940 вагонов, что на 9,9% больше плана.

Простой грузового вагона под одной грузовой операцией за указанный период сократился на 2,28 часа, а простой транзитного вагона - на 0,76 часа.

«Черноморская» - сортировочная станция, которая по объему и сложности работ относится к внеклассной. Пути приемо-отправочного парка станции оборудованы устройствами централизованного опробования автотормозов грузовых поездов для улучшения качества технического обслуживания грузовых вагонов, ускорения их обращения с обеспечением безопасности движения", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, еще одна крупная припортовая станция ОЖД – «Береговая» в 2013 году отправила 194 822 вагона, что на 3,1% превышает плановый показатель.

Объем грузов, отгруженных и перевезенных Одесской железной дорогой в 2013 году, увеличился по сравнению с 2012 годом на 1% - до 30 млн тонн, при этом было задействовано 484,7 тыс. вагонов.

Справка УНИАН. Одесская железная дорога проходит через территорию Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Винницкой областей. На Одесскую железную дорогу приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины.