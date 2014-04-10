«Укрзализныця» к Пасхе назначила еще два дополнительных поезда

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в период повышенного спроса на пассажирские перевозки на пасхальные праздники назначила еще два дополнительных поезда, соединяющие столицу с Ужгородом и Ивано-Франковском, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

В частности, «Укрзализныця» назначила дополнительные поезда №537К/537Л сообщением Киев - Ужгород, который отправится из столицы 18 апреля в 21:36, а из Ужгорода - 19 апреля в 20:20; №529О/513К по маршруту Киев - Ивано-Франковск, который отправится из Киева 18 апреля в 22:23, а из Ивано-Франковска - 19 апреля в 20:34.

"Всего на период пасхальных праздников уже назначены 9 дополнительных поездов и дополнительные рейсы двух графиковых поездов. "Укрзализныця" постоянно проводит анализ спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом и назначает дополнительные поезда, а также увеличивает количество рейсов в наиболее популярных направлениях", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» в период повышенного спроса на пассажирские перевозки на пасхальные и майские праздники назначила дополнительные рейсы поездов №139К/140К по маршруту Киев - Каменец-Подольский, а также назначила 7 дополнительных поездов на пасхальные праздники и 8 поездов на майские праздники, соединяющие Киев со Львовом, Винницей, Ужгородом, Ивано-Франковском, Николаевом, а также поезд Харьков - Ужгород. Кроме того, ведомство назначило дополнительные рейсы поезда №179/180 сообщением Полтава - Кременчуг - Киев на пасхальные праздники.

В 2013 году в период майских и Пасхальных праздников железные дороги Украины перевезли более 2,3 млн пассажиров.