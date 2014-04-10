"Днеправиа" с 30 апреля открывает рейс Днепропетровск - Вена

Авиакомпания “Днеправиа” с 30 апреля открывает прямой рейс между Днепропетровском и столицей Австрии Веной, сообщила УНИАН пресс-служба авиакомпании.

Согласно сообщению, "Днеправиа" будет выполнять по 3 рейса в неделю - в понедельник, среду и пятницу, с вылетом из Днепропетровска в 6:50 и вылетом из Вены в 15:20 по местному времени. Время в полете будет составлять 2 часа 25 минут.

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По данным пресс-службы, рейсы будут выполняться самолетами Embraer 145 с эконом- и бизнес-классами обслуживания.

Справка УНИАН. "Днеправиа" - украинская авиакомпания, в состав которой входит аэропорт "Днепропетровск". Авиакомпания обслуживает регулярные, внутренние, международные и чартерные рейсы, предоставляет услуги по перевозке пассажиров и грузов.