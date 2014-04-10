Убытки ЮЗЖД от краж и повреждений в 1-м квартале составили 975,6 тыс. грн

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) в январе-марте 2014 года зафиксировала свыше 70 случаев несанкционированных вмешательств посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта, в результате чего предприятие понесло убытки на сумму 975,6 тыс. грн, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

В частности, ЮЗЖД за отчетный период зафиксировала 20 случаев краж или повреждения элементов подвижного состава и ж/д инфраструктуры, по подозрению в совершении которых магистраль передала в правоохранительные органы 40 задержанных, вследствие чего было открыто 25 уголовных производств.

"Все неправомерные и опасные действия привели к задержке 83 поездов на общее время более 150 часов, а железная дорога понесла убытки на общую сумму 975,6 тыс. грн", - подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, в январе-марте т.г. поступило 18 сообщений об установке взрывных устройств на вокзалах, в поездах и на других объектах железной дороги, один случай наложения посторонних предметов на рельсы, а также два случая перекрытия движения поездов посторонними лицами.

Из-за ложных сообщений об установке взрывчатки, было открыто одно уголовное производство.

Вместе с тем, работники подразделений службы военизированной охраны ЮЗЖД предупредили 28 краж грузов и имущества железной дороги на сумму 82,28 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, Юго-Западная железная дорога в январе-феврале 2014 года зафиксировала 33 случая несанкционированного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта, в результате чего предприятие понесло убытки на сумму 101,99 тыс. грн.

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. В ведении ЮЗЖД находится около 20% основных производственных фондов «Укрзализныци».

ЮЗЖД занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.