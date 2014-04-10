Продажи абонементных билетов на ОЖД за год выросли на 2,3%

Согласно сообщению, в январе-марте текущего года пассажиры приобрели 10,7 тыс. абонементных билетов. Так, лидерами по продаже абонементных билетов по-прежнему остаются кассы вокзалов Одесской и Херсонской дирекций железнодорожных перевозок, где продажи увеличены по сравнению с показателем аналогичного периода 2013 года на 1,7%, или на 154 проездных документа.

Пассажиры могут выбрать удобный для них вид льготного проездного документа: льготный именной билет или абонементный билет выходного дня, который действует в пятницу, субботу, воскресенье и понедельник, а также во все праздничные и предпраздничные дни. Также действуют студенческие абонементные билеты и детские с сохранением льготного тарифа, согласно законодательству Украины. Количество поездок по абонементным билетам ограничено.

Стоимость каждого вида абонементного билета зависит от дальности поездки, количества поездок в месяц и наличия льгот у пассажира.

Как отмечают в пресс-службе, приобрести абонементный билет можно на любое количество месяцев, но не более чем на год, что позволяет сэкономить время, а также 40% от полной стоимости проезда.

Справка УНИАН. Одесская железная дорога проходит через территорию Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Винницкой областей. На Одесскую железную дорогу приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины.