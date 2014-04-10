Южная железная дорога увеличила погрузку грузов на 8,4%

Южная железная дорога (ЮЖД) в январе-марте 2014 года увеличила погрузку грузов по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 8,4% - до 7,7 млн тонн, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, среднесуточная погрузка за указанный период составила 85,61 тыс. тонн (1337 вагонов).

По данным пресс-службы, основными видами грузов, которые ЮЖД перевезла в январе-марте, были железная руда - 2,88 млн тонн, зерновые грузы - 2,56 млн тонн, строительные материалы - 823,47 тыс. тонн.

В пресс-службе отмечают рост объемов погрузки цемента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,2% - до 130,85 тыс. тонн, кокса - на 13,6% - до 46,87 тыс. тонн, продовольственных товаров - на 6,1% - до 139,52 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, Южная железная дорога в январе-феврале 2014 года увеличила грузоперевозки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,3% - до 5,04 млн тонн.

Объем грузов, отгруженных и перевезенных Южной железной дорогой в 2013 году, сократился по сравнению с 2012 годом на 5,6% - до 29,82 млн тонн.

Справка УНИАН. Южная железная дорога - одна из старейших железных дорог Украины. Протяженность ее составляет более 3000 км, развернутая длина главных путей составляет свыше 4000 км. Географическое положение и конфигурация направлений и участков дороги определяет ее важное транзитное значение. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством - это шесть областей с населением около 20 млн человек.

