На майские праздники назначили дополнительный рейс поезда Черкассы - Львов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в период повышенного спроса на пассажирские перевозки во время майских праздников назначила дополнительный рейс регулярного поезда №397/398 по маршруту Черкассы - Львов, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, поезд будет отправляться из Черкасс 29 апреля в 18:08, а из Львова - 30 апреля в 12:42.

"Укрзализныця" постоянно анализирует спрос пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом и назначает дополнительные поезда и увеличивает количество рейсов в наиболее популярных направлениях", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» в период повышенного спроса на пассажирские перевозки на пасхальные и майские праздники назначила дополнительные рейсы поезда №139К/140К по маршруту Киев - Каменец-Подольский, а также назначила 9 дополнительных поездов на пасхальные праздники и 8 поездов на майские праздники, соединяющие Киев со Львовом, Винницей, Ужгородом, Ивано-Франковском, Николаевом, а также поезд Харьков - Ужгород. Кроме того, ведомство назначило дополнительные рейсы поезда №179/180 сообщением Полтава - Кременчуг - Киев на пасхальные праздники.

В 2013 году в период майских и Пасхальных праздников железные дороги Украины перевезли более 2,3 млн пассажиров.