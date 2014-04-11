"Укрзализныця" приостановила продажу билетов в Крым с 27 мая

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») временно приостановила предварительную продажу билетов на поезда, курсирующие с материковой части Украины в аннексированный Россией Крым с 27 мая 2014 года в связи с несогласованным с ведомством решением самопровозглашенного госпредприятия "Крымская железная дорога" о корректировке расписания движения поездов в графике на 2014-2015 годы, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

"В связи с корректировкой расписания самопровозглашенным ГП «Крымская железная дорога» в графике на 2014-2015 годы самостоятельно, без согласования с "Укрзализныцей", было принято решение временно приостановить с 27 мая предварительную продажу билетов на поезда к полуострову", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, продажа билетов не будет осуществляться как на внутригосударственные, так и на международные поезда, курсирующие по территории Украины.

Как отмечают специалисты "Укрзализныци", пересмотр графика движения пассажирских поездов на 2014-2015 годы и его корректировка вызваны несогласованностью расписания между Крымом и материковой территорией Украины, а также необходимостью пересмотра данного графика из-за значительного снижения пассажиропотока и введения дополнительных остановок для проведения контрольных операций.

"Укрзализныця" направила телеграмму с соответствующем решением железнодорожным администрациям, в том числе руководству Российской и Белорусской железных дорог.

Вместе с тем, в адрес "Укрзализныци" поступила телеграмма от главы самопровозглашенного госпредприятия «Крымская железная дорога» Андрея Каракулькина с просьбой приостановить продажу билетов и откорректировать график движения пассажирских поездов.

«Прошу временно ограничить предварительную продажу проездных документов на пассажирские поезда, прицепные и беспересадочные вагоны отправлением из начальных станций с 1 июня 2014 года назначением на станции ГП «Крымская железная дорога", - цитирует пресс-служба слова Каракулькина в телеграмме.

По данным пресс-службы, на следующей неделе по инициативе "Укрзализныци" запланирована трехсторонняя встреча представителей ведомства, а также представителей Российской и Белорусской железных дорог по урегулированию вопроса курсирования поездов и согласованию графика на 2014 - 2015 годы.

"Укрзализныця" приносит свои извинения за временные неудобства. Предварительная продажа билетов будет возобновлена после согласования графика движения поездов между всеми железнодорожными администрациями. Об открытии предварительной продажи билетов будет сообщено дополнительно", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в марте 2014 года сократила пассажироперевозки между материковой частью Украины и аннексированным Россией Крымом на 40% по сравнению с мартом 2013 года, а пассажироперевозки между Крымом и Россией – на 21-23%.

Новое нелегитимное руководство Крымской дирекции железнодорожных перевозок, которая входит в состав Приднепровской железной дороги, с 1 апреля 2014 года отменило часть пригородных поездов, соединяющих аннексированный Россией Крым с материковой частью Украины.

Позже Приднепровская железная дорога в связи с отменой нелегитимным руководством Крымской дирекции железнодорожных перевозок ряда пригородных поездов, соединяющих Крым с материковой частью Украины, назначила четыре ежедневных пригородных поезда в крымском направлении.

14 марта ПЖД обратилась в Генеральную прокуратуру Украины с официальным письмом в связи с силовым захватом ее структурного подразделения – Крымской дирекции железнодорожных перевозок.

1 апреля Генпрокуратура Украины заявила в Окружной административный суд Киева иск об отмене распоряжения нелегитимного председателя Совета министров Автономной Республики Крым о назначении в.и.о. начальника Крымской дирекции ПЖД.