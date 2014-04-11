"Укрзализныця" приостановила продажу билетов на все поезда с 27 мая

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») временно приостановила предварительную продажу билетов на все поезда, курсирующие по территории Украины с 27 мая 2014 года в связи с несогласованным с ведомством решением руководства самопровозглашенного госпредприятия "Крымская железная дорога" о корректировке расписания движения поездов в графике на 2014-2015 годы, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

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"В связи с корректировкой расписания самопровозглашенным ГП «Крымская железная дорога» в графике на 2014-2015 годы самостоятельно, без согласования с "Укрзализныцей", было принято решение временно приостановить предварительную продажу билетов на все поезда, которые отправляются в рейс с 27 мая", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, продажа билетов не будет осуществляться как на внутригосударственные, так и на международные поезда, курсирующие по территории Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" заявила о временной приостановке предварительной продажи билетов на поезда, курсирующие с материковой части Украины в аннексированный Россией Крым с 27 мая 2014 года в связи с несогласованным с ведомством решением самопровозглашенного госпредприятия "Крымская железная дорога" о корректировке расписания движения поездов в графике на 2014-2015 годы.

"Укрзализныця" направила телеграмму о соответствующем решении железнодорожным администрациям, в том числе руководству Российской и Белорусской железных дорог.

Вместе с тем, в адрес "Укрзализныци" также поступила телеграмма от главы самопровозглашенного госпредприятия «Крымская железная дорога» Андрея Каракулькина с просьбой приостановить продажу билетов и откорректировать график движения пассажирских поездов.

На следующей неделе по инициативе "Укрзализныци" запланирована трехсторонняя встреча представителей ведомства, а также представителей Российской и Белорусской железных дорог по урегулированию вопроса курсирования поездов и согласованию графика на 2014-2015 годы.

Предварительная продажа билетов будет возобновлена после согласования графика движения поездов между всеми железнодорожными администрациями.