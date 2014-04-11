"Укрзализныця" с 1 мая включит вагон-автомобилевоз в состав двух поездов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») с 1 мая 2014 года на период летних перевозок включит вагон-автомобилевоз в состав пассажирских поездов №81/82 сообщением Киев - Львов - Киев и №41/42 по маршруту Днепропетровск - Львов - Днепропетровск, сообщили УНИАН в пресс-службе "Укрзализныци" со ссылкой на главное управление пассажирских перевозок ведомства.

Согласно сообщению, "Укрзализныця" также рассматривает возможность включения вагонов-автомобилевозов в составы поездов по маршрутам Харьков - Львов и Донецк - Львов.

"В состав поездов можно включить только по одному вагону-автомобилевозу. Максимально он может перевезти 6-7 автомобилей общим весом до 10 тонн и максимально допустимой высотой автомобилей - 1 м 72 см", - подчеркнули в пресс-службе.

В частности, вагоны-автомобилевозы в настоящее время курсируют в составе следующих поездов: №81/82 Киев - Ужгород, №12/11 Киев - Симферополь, № 80/79 Киев - Днепропетровск.

Автомобиль для погрузки в вагон-автомобилевоз необходимо доставить за 2 часа до отправления поезда.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины в 2013 году перевезли в вагонах-автомобилевозах около 2,5 тыс. автомобилей.

«Укрзализныця» с 27 декабря 2013 года по 11 января 2014 года включала вагон-автомобилевоз в состав поезда №537/538 по маршруту Киев – Ужгород, а с 12 января по 31 января - в состав поезда №81/82 по этому же направлению, при перевозке которых предоставила автовладельцам бесплатный проезд в купейных вагонах поездов по этому направлению.

Справка УНИАН. Вагон-автомобилевоз - целостный металлический вагон, внутри которого предусмотрены специальные средства для крепления автомобиля, а также система охраны. Его вместимость 6-7 автомобилей, в зависимости от их габаритов.

Базовый тариф за перевозку 1 тонны автомобиля (без дополнительных платежей) по маршруту Киев - Ужгород составляет 588 грн, Киев - Симферополь - 633,6 грн, Киев - Днепропетровск - 385,2 грн, Киев - Львов - 450 грн, Львов - Днепропетровск - 633,6 грн.