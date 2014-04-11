«Укрзализныця» назначила дополнительный поезд Запорожье - Львов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в период повышенного спроса на пассажирские перевозки во время майских праздников назначила дополнительный поезд №587/536 по маршруту Запорожье - Львов, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, поезд будет отправляться из Запорожья 30 апреля, 3 и 10 мая, а из Львова - 1, 4 и 11 мая.

"За информацией об открытии предварительной продажи билетов на указанный поезд следите с помощью онлайн-системы booking.uz.gov.ua или уточняйте в железнодорожных кассах", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» в период повышенного спроса на пассажирские перевозки на пасхальные и майские праздники назначила дополнительные рейсы поезда №139К/140К по маршруту Киев - Каменец-Подольский, а также назначила 9 дополнительных поездов на пасхальные праздники и 8 поездов на майские праздники, соединяющие Киев со Львовом, Винницей, Ужгородом, Ивано-Франковском, Николаевом, а также поезд Харьков - Ужгород. Кроме того, ведомство назначило дополнительные рейсы поезда №179/180 сообщением Полтава - Кременчуг - Киев на пасхальные праздники, а также дополнительный рейс регулярного поезда №397/398 по маршруту Черкассы - Львов на майские праздники.

В 2013 году в период майских и пасхальных праздников железные дороги Украины перевезли более 2,3 млн пассажиров.