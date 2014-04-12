Продажи автомобилей в Китае достигли рекорда

Объем продаж новых автомобилей в Китае в марте достиг рекордной отметки и составил 2,17 млн единиц.

Такие данные Китайской ассоциации автопроизводителей публикуют местные СМИ, пишет ИТАР-ТАСС.

Мартовский показатель на 35,8% превысил февральский (1,6 млн). Что касается производства автомобилей, то в марте оно выросло по сравнению с февралем на 34,4% составив 2,2 млн машин.

В марте было продано 651,8 тыс. автомобилей китайских марок (рост на 33,27%). Сейчас продажи автомобилей местных брэндов составляют 39,28% от общего объема продаж легковых авто на китайском рынке, это на 4,1% меньше, чем было в марте прошлого года.

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Китайские автопроизводители в прошлом месяце экспортировали 209 тыс. автомобилей. В целом, по данным Китайской ассоциации автопроизводителей, национальная автомобильная промышленность "сохраняет устойчивый рост", при росте продаж на 6,6% и производства на 5,6% по сравнению с мартом прошлого года.

Китай является крупнейшим производителем автомобилей в мире на протяжении последних пяти лет. В 2013 году объем их производства и продаж впервые превысил 20 млн.