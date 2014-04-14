«Укрзализныця» назначила дополнительный поезд Киев – Луганск на Пасху

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в связи с повышенным спросом на пассажирские перевозки во время пасхальных праздников назначила дополнительный поезд 524О/524П по маршруту Киев – Луганск, а также дополнительные рейсы ранее назначенных поездов в наиболее популярных среди туристов направлениях. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, поезд №524О/524П сообщением Киев - Луганск будет отправляться из столицы 19 и 21 апреля в 00:39 и прибывать в Луганск в 16:58. Из Луганска поезд будет отправляться также 19 и 21 апреля в 18:26 и прибывать в Киев в 12:15.

Кроме того, "Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы ранее назначенных поездов к пасхальным праздникам. В частности, поезд №537К/537Л сообщением Киев - Ужгород, кроме ранее назначенных дат, будет отправляться из Киева 20 апреля, а из Ужгорода 21 апреля; поезд №269К/269Л по маршруту Киев - Ивано-Франковск, кроме ранее назначенных дат, будет отправляться из столицы 17 апреля, а из Ивано-Франковска 18 апреля; поезд №225О/225Л сообщением Харьков - Ужгород, кроме ранее назначенных дат, будет отправляться из Харькова 19 апреля, а из Ужгорода 21 апреля.

"Всего на период пасхальных праздников уже назначено 10 дополнительных поездов и дополнительные рейсы двух графиковых поездов... "Укрзализныця" постоянно анализирует спрос пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом и назначает дополнительные поезда и увеличивает количество рейсов в наиболее популярных направлениях", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» назначила на период пасхальных праздников 9 дополнительных поездов, соединяющих Киев со Львовом, Винницей, Ужгородом, Ивано-Франковском, Николаевом, а также поезд Харьков - Ужгород. Кроме того, ведомство назначило дополнительные рейсы поезда №179/180 сообщением Полтава - Кременчуг - Киев, а также дополнительные рейсы поезда №139К/140К по маршруту Киев - Каменец-Подольский.

В 2013 году в период майских и пасхальных праздников железные дороги Украины перевезли более 2,3 млн пассажиров.