Железные дороги увеличили среднесуточный пробег локомотивов на 1,4%

Железные дороги Украины в январе-марте 2014 года увеличили среднесуточный пробег локомотивов по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 1,4% - до 517 км, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

Согласно сообщению, среднесуточный пробег локомотивов за указанный период превысил плановый показатель на 3,2%.

Среднесуточная продуктивность локомотивного парка за указанный период выросла к показателю за аналогичный период прошлого года на 0,1% - до 1,47 млн т/км брутто, к плановому показателю - на 1,3%.

Средний вес грузового поезда в январе-марте составил 3436 тонн, что на 1% больше плана.

Оборот грузового вагона за отчетный период составил 8,47 суток, в частности, нагруженного - 3,57 суток, что на 7% больше планового задания.

По данным пресс-службы, среднесуточный прием вагонов за указанный период составил 5575 вагонов, что на 0,8% меньше плана, в том числе нагруженных - 3073 вагонов в сутки. Кроме того, в сутки на железных дорогах страны принималось 2503 порожних вагона, что на 1,2% больше плана. Сдача вагонов составила 5575 единиц в сутки, что на 0,8% меньше планового показателя, из них нагруженных - 3178 вагонов, что на 13,2% больше плана.

Эксплуатационный грузооборот локомотивов в январе-марте текущего года составил 86,92 млрд т/км брутто, что на 0,1% больше планового показателя.

Общий эксплуатационный грузооборот локомотивов за этот период составил 51,94 млрд т/км нетто, транзитные перевозки - 9,49 млрд т/км.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины в январе-феврале 2014 года увеличили среднесуточный пробег локомотивов по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 1,4% - до 517 км.

"Укрзализныця" в январе-марте 2014 года увеличила грузоперевозки по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 1,1% - до 101,9 млн тонн.

Среднесуточный пробег локомотивов в 2013 году увеличился по сравнению с 2012 годом на 3,5% - до 497 км, что на 4% больше плана.

«Укрзализныця» в 2013 году сократила перевозку грузов по сравнению с 2012 годом на 3% - до 443,6 млн тонн, перевозку пассажиров - на 0,4%, до 483,3 млн человек.

Ведомство в 2014 году планирует увеличить пассажироперевозки во всех видах сообщений на 0,5% - до 485,269 млн, а грузоперевозки - на 1,2%, до 447,006 млн тонн.