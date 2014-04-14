Железные дороги Украины увеличили грузоперевозки

Железные дороги Украины в январе-марте 2014 года увеличили грузоперевозки по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 1,1% - до 101,95 млн тонн, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") со ссылкой на главное коммерческое управление ведомства.

Согласно сообщению, отмечается рост объема перевозок экспортных грузов на 7,3% - до 35,62 млн тонн, транзитных грузов на 0,6% - до 9,63 млн тонн.

"На 7,3% выросли объемы экспортных перевозок. Железнодорожники отмечают, что таких высоких показателей удалось достичь впервые за последние 17 лет", - подчеркнули в пресс-службе.

Вместе с тем, железные дороги страны в январе-марте т.г. сократили грузоперевозки во внутреннем сообщении на 2,3% - до 48,65 млн тонн, а также сократили импортные грузоперевозки на 2,5% - до 8,05 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, объем грузов, отгруженных и перевезенных железными дорогами страны в январе-феврале 2014 года, составил 64,88 млн тонн, что на 0,1% больше аналогичного периода 2013 года.

Железные дороги Украины в 2013 году увеличили объемы экспортных перевозок грузов по сравнению с 2012 годом на 3,2% - до 145,5 млн тонн.

«Укрзализныця» в 2013 году сократила перевозку грузов по сравнению с 2012 годом на 3% - до 443,6 млн тонн.

Ведомство планирует в 2014 году увеличить перевозку грузов на 1,2% - до 447,006 млн тонн грузов.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.