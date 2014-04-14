«Укравтодор» хочет расплатиться с подрядчиками векселями

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") рассматривает возможность погашения задолженности перед подрядчиками с помощью векселей, которые будет выкупать государственный "Ощадбанк".

Об этом заявил глава агентства Александр Малин в ходе встречи с общественными активистами и представителями дорожно-ремонтных предприятий.

“Мы рассматриваем и вариант, чтобы выпустить и рассчитаться с вами (подрядчиками – УНИАН) векселями, которые тут же купит «Ощадбанк», но сначала нам нужно согласовать объем государственных гарантий, поскольку для Укравтодора это будет новое заимствование”, - сообщил Малин.

По его словам, такая схема позволит влить в предприятия живые деньги и предотвратить остановку их работы.

Глава агентства уточнил, что совокупный кредитный портфель "Укравтодора" превышает 37 млрд грн, не включая около 3 млрд грн долгов перед подрядными организациями.

“Это и поставщики горюче-смазочных материалов, это и непосредственные исполнители работ, которым мы должны с 2010, 2011, с 2012 года и рассчитали их внутренние финансовые и бухгалтерские потери за период с выполнения работ по настоящее время”, - сказал Малин.

Он напомнил, что часть задолженности агентства – это налоговые обязательства, которые сразу после погашения долгов вернутся в бюджет. Поэтому руководство агентства изучает возможность погашения векселями лишь части задолженности в объеме обязательств предприятий перед государственным бюджетом, что позволит сразу осуществить зачет с бюджетом, не дожидаясь поступления средств.

“Мы полностью расписали механизм, приготовились и предложили это Кабмину, если они сочтут это возможным. Мы эту систему сейчас прописываем, чтобы не дожидаться свободного ресурса”, - сказал глава "Укравтодора".

Как сообщал УНИАН, Государственное агентство автомобильных дорог Украины в 2014 году намерено направить на погашение ранее взятых долгов порядка 11 млрд грн.

По словам министра инфраструктуры Украины Максима Бурбака, из выделенных в бюджете 2014 года на дороги 15,6 млрд грн около 10 млрд грн нужно направить на обслуживание долгов, а на содержание 170 тыс. километров дорог будет выделено лишь 2,6 млрд грн.

В 2013 году на финансирование Укравтодора было предусмотрено 23,9 млрд грн, из них 15,565 млрд грн - на дорожные работы, 8,4 млрд грн - на погашение кредитной задолженности.

Справка УНИАН. Государственное агентство автомобильных дорог Украины является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины через министра инфраструктуры.

12 марта 2014 года распоряжением Кабинета министров главой Укравтодора был назначен Александр Малин.