Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») возобновила предварительную продажу билетов на ряд поездов, которые будут курсировать 10 и 11 мая 2014 года, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Как напомнили в пресс-службе, предварительная продажа билетов была приостановлена в конце марта в связи с необходимостью корректировки графика движения поездов с учетом "окон" - перерывов в движении поездов для проведения ремонтных работ на участке Корсунь - Городище.

Согласно сообщению, "Укрзализныця" возобновила предварительную продажу билетов на поезда, курсирующие 10 и 11 мая: №86/85 Львов - Симферополь, № 120/119 Запорожье - Львов, № 70/69 Мариуполь - Львов, № 88/87 Симферополь - Ковель, №122/121 Николаев - Киев, №76 Кривой Рог - Киев, № 79 Днепропетровск - Киев, № 12/11 Симферополь - Киев, № 40 Севастополь - Киев, № 37/38 Донецк - Киев, № 101 Херсон - Киев, № 28 Севастополь - Киев, №146/145 Симферополь - Киев, №165 Днепропетровск - Киев, № 25 Кисловодск - Киев, № 18 Адлер - Киев, № 41 Днепропетровск - Львов, № 109/110 Херсон - Львов, №168 Запорожье - Киев.

"На все другие поезда и следующие даты продажа билетов будет открыта уже в ближайшее время", - уточнили в пресс-службе.

*** Термин «окно» в графике движения поездов означает перерывы в движении поездов на определенном участке для проведения ремонтно-строительных или монтажных работ.