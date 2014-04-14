УЗ в конце недели будет договариваться с россиянами и белорусами о графике поездов
11 апреля «Укрзализныця» временно приостановила предварительную продажу билетов на все поезда, курсирующие по территории Украины
Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), которая ранее временно приостановила предварительную продажу билетов на все поезда, курсирующие по территории Украины с 27 мая 2014 года, инициировала проведение трехсторонней встречи с представителями Российской и Белорусской железными дорогами по урегулированию вопроса курсирования поездов и согласованию графика движения на 2014-2015 годы. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно сообщению, "Укрзализныця" подготовила перечень вопросов, которые планируется рассмотреть в Киеве 17 или 18 апреля текущего года совместно с вышеуказанными железнодорожными администрациями для согласования графика движения поездов на 2014-2015 годы.
В частности, в ходе встречи "Укрзализныця" проанализирует пассажиропоток между Украиной и Россией, а также Украиной и Беларусью, в том числе и в крымском направлении.
"По результатам анализа предлагается оптимизировать график движения поездов на 2014 - 2015 годы и определиться с количеством запланированных для назначения пассажирских поездов, а также с количеством необходимого подвижного состава для обслуживания межгосударственных маршрутов", - подчеркнули в пресс-службе.
В целом, в ходе трехсторонней встречи планируется рассмотреть график движения и целесообразность назначения около 160 пассажирских поездов международного сообщения и поездов, курсирующих в направлении Крымского полуострова.
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Как сообщал УНИАН, 11 апреля «Укрзализныця» временно приостановила предварительную продажу билетов на все поезда, курсирующие по территории Украины с 27 мая 2014 года в связи с несогласованным с ведомством решением руководства самопровозглашенного госпредприятия "Крымская железная дорога" о корректировке расписания движения поездов в графике на 2014-2015 годы.
Продажа билетов не будет осуществляться как на внутригосударственные, так и на международные поезда, курсирующие по территории Украины.
Предварительная продажа билетов будет возобновлена после согласования графика движения поездов между всеми железнодорожными администрациями.