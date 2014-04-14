УЗ в конце недели будет договариваться с россиянами и белорусами о графике поездов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), которая ранее временно приостановила предварительную продажу билетов на все поезда, курсирующие по территории Украины с 27 мая 2014 года, инициировала проведение трехсторонней встречи с представителями Российской и Белорусской железными дорогами по урегулированию вопроса курсирования поездов и согласованию графика движения на 2014-2015 годы. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, "Укрзализныця" подготовила перечень вопросов, которые планируется рассмотреть в Киеве 17 или 18 апреля текущего года совместно с вышеуказанными железнодорожными администрациями для согласования графика движения поездов на 2014-2015 годы.

В частности, в ходе встречи "Укрзализныця" проанализирует пассажиропоток между Украиной и Россией, а также Украиной и Беларусью, в том числе и в крымском направлении.

"По результатам анализа предлагается оптимизировать график движения поездов на 2014 - 2015 годы и определиться с количеством запланированных для назначения пассажирских поездов, а также с количеством необходимого подвижного состава для обслуживания межгосударственных маршрутов", - подчеркнули в пресс-службе.

В целом, в ходе трехсторонней встречи планируется рассмотреть график движения и целесообразность назначения около 160 пассажирских поездов международного сообщения и поездов, курсирующих в направлении Крымского полуострова.

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Как сообщал УНИАН, 11 апреля «Укрзализныця» временно приостановила предварительную продажу билетов на все поезда, курсирующие по территории Украины с 27 мая 2014 года в связи с несогласованным с ведомством решением руководства самопровозглашенного госпредприятия "Крымская железная дорога" о корректировке расписания движения поездов в графике на 2014-2015 годы.

Продажа билетов не будет осуществляться как на внутригосударственные, так и на международные поезда, курсирующие по территории Украины.

Предварительная продажа билетов будет возобновлена после согласования графика движения поездов между всеми железнодорожными администрациями.