К Пасхе назначили более 100 дополнительных рейсов поездов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в период повышенного спроса на пассажирские перевозки во время пасхальных праздников назначила 103 дополнительных рейса региональных и пригородных поездов, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, "Укрзализныця" назначила 32 дополнительных пригородных поезда на 77 рейсов.

В частности, Донецкая железная дорога назначила следующие пригородные поезда: №6414/6413 сообщением Старобельск - Лантратовка, который будет отправляться из Старобельска 21 апреля, а из Лантратовки 22 апреля; №6174 по маршруту Донецк-2 - Макеевка, который будет отправляться 20 и 27 апреля; №6175/6868 Макеевка Грузовая - Мушкетово - Иловайск, который будет отправляться 20, 27 апреля; №6208/6217 Краматорск - Языково, который будет отправляться 20 и 27 апреля; №6019/6020 Донецк - Луганск, который будет отправляться 19 и 20 апреля.

Одесская железная дорога назначила пригородный поезд №6306/6345 по маршруту Одесса - Белгород-Днестровский, который будет отправляться в рейс с 19 апреля.

Львовская магистраль назначила пригородные поезда №6107/6112 Львов - Судовая Вишня - Львов, который будет отправляться 17, 19, 21 апреля; №6381 Здолбунов - Дубно, который будет отправляться 18 апреля; №6413/6412 Ивано-Франковск - Ходоров - Ивано-Франковск на 21 апреля; №6595 Хуст - Ужгород на 21 апреля; №6591 Тячев - Ужгород на 22 апреля.

Южная железная дорога назначила следующие пригородные поезда, которые будут курсировать начиная с 19 апреля по выходным и праздничным дням: №6523/6526 Харьков-Пассажирский - Борки - Харьков-Пассажирский; №6703/6704 по маршруту Харьков-Пассажирский - Змиев - Харьков-Пассажирский; №5635/6836 сообщением Харьков-Балашовский - Коробочкино – Лосево. Кроме того, на период пасхальных и майских праздников в выходные и праздничные дни будет продлен маршрут следования пригородного поезда №6413/6416 Харьков-Пассажирский - Основа - Харьков-Пассажирский до станции Змиев.

Юго-Западная магистраль назначила дополнительные поезда №6333/6334 Жмеринка - Могилев-Подольский, который отправится в рейс 20 апреля; №6456/6453 Нежин - Конотоп на 21, 22 апреля; №6292/6295 Казатин - Жашков на 22 апреля.

Кроме того, ведомство назначило 26 дополнительных рейсов региональных поездов. В частности, Львовская магистраль назначила дополнительные рейсы поезда №810/809 Львов - Луцк - Львов на 18, 19, 21 апреля.

Юго-Западная железная дорога назначила дополнительные рейсы поездов №808/807 Киев - Шостка - Фастов на 19 и 21 апреля; №823 Киев - Шепетовка на 21 апреля; №824 Шепетовка - Киев на 22 апреля; №836 Коростень - Киев на 21 апреля; №841/842 Киев - Шепетовка на 21 апреля; №862 Винница - Киев на 21 апреля; №866/865 Киев - Гребенка на 21 апреля; №867 Киев - Винница на 19 апреля; №875 Коростень - Казатин на 21 апреля; №877 Коростень - Житомир на 22 апреля; №879 Коростень - Казатин на 21 апреля; № 880/879-881/882 Киев - Чернигов - Фастов на 21 апреля; №887/888-889/890 Коростень - Винница на 21 апреля.

"Укрзализныця постоянно анализирует спрос пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом и назначает дополнительные поезда, а также увеличивает количество рейсов в наиболее популярных направлениях", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» назначила на период пасхальных праздников 9 дополнительных поездов, соединяющих Киев со Львовом, Винницей, Ужгородом, Ивано-Франковском, Николаевом, а также поезд Харьков - Ужгород. Кроме того, ведомство назначило дополнительные рейсы поезда №179/180 сообщением Полтава - Кременчуг - Киев, а также дополнительные рейсы поезда №139К/140К по маршруту Киев - Каменец-Подольский.

В 2013 году в период майских и пасхальных праздников железные дороги Украины перевезли более 2,3 млн пассажиров.