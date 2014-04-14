В Украине внутренние авиаперевозки за месяц сократились на 19%

Объём внутренних перевозок авиационным транспортом в Украине в марте снизился на 19%, сообщил глава Госавиаслужбы Денис Антонюк в ходе круглого стола, посвящённого соглашению о совместном авиационном пространстве Украины и ЕС.

"Последний месяц с копейками - время начала очень большого спада в перевозках. По результатам марта провал внутренних перевозок пока где-то в районе 18-19%", - сказал Антонюк.

Руководитель службы отметил, что в апреле-мае ожидается сопоставимый спад в авиаперевозках.

Как сообщал УНИАН, украинские авиакомпании в 2013 году перевезли 8,1 млн человек, что соответствует уровню 2012 года.

Справка УНИАН. Основными задачами Госавиаслужбы является осуществление государственного контроля и надзора за безопасностью гражданской авиации, организация разработки нормативно-правовой базы для регулирования деятельности в области гражданской авиации, сертификация и регистрация объектов и субъектов гражданской авиации, лицензирование авиационных перевозок.