Львовская железная дорога увеличила погрузку на 2,6%

Согласно сообщению, за указанный период Львовская магистраль увеличила погрузку грузов во внутреннем сообщении на 16,3% - до 2,15 млн тонн за счет увеличения объемов погрузки следующих номенклатур грузов: строительных грузов было погружено на 224,5 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года; каменного угля - на 102,9 тыс. тонн; флюсов - на 36,2 тыс. тонн, продовольственных грузов - на 9,4 тыс. тонн.

Кроме того, в январе-марте текущего года ЛЖД увеличила транзитные грузоперевозки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,5% - до 2,39 млн тонн.

Также сообщается, что среднее время пользования вагонами на подъездных путях за указанный период сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 2,28 часа - до 20,02 часа.

Как сообщал УНИАН, Львовская железная дорога в 2013 году сократила погрузку грузов по сравнению с 2012 годом на 1,2% - до 22,87 млн тонн, задействовав при этом 379 849 вагонов.

Справка УНИАН. Львовская железная дорога пролегает в юго-западной части Украины по территории 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынь.

На железной дороге действуют 354 станции, из них 252 открыты для грузовых операций.