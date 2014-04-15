В Крыму перерегистрация транспорта и замена водительских прав продлится до конца года

Работа Временной группы МВД России по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений на территории самопровозглашенной Республики Крым и города Севастополя продлится до конца текущего года. В течение этого срока жители Крыма и Севастополя смогут перерегистрировать свои автомобили и заменить водительские удостоверения на российские. Никакой экстренной замены документов и номерных знаков не планируется, все будет происходить в плановом режиме. Об этом сообщили сегодня в МВД РФ, передает Крыминформ.

Читайте такжеВ России заговорили о подземных водах на севере Крыма

"В течение переходного периода - до конца года - крымчане и севастопольцы могут пользоваться своими автомобилями и имеющимися у них украинскими водительскими удостоверениями без каких-либо ограничений. При этом граждане РФ, проживающие в этих регионах, которые уже получили российские паспорта, могут в удобное для них время обратиться в регистрационно-экзаменационное подразделение Госавтоинспекции, где их транспортное средство будет перерегистрировано в соответствии с российским законодательством, а его регистрационные документы и государственные регистрационные знаки будут заменены на российские", - отметили в ведомстве.