Южная железная дорога недополучила 13,1 млн гривень за перевозки льготников

«В январе-марте 2014 года Южная железная дорога осуществила льготные перевозки отдельных категорий граждан в пригородном и дальнем сообщениях на сумму 14,4 млн грн. Из них областными, районными, городскими государственными администрациями железной дороге компенсировано 2,7 млн грн. Половина этих средств - 1,4 млн грн - погашение задолженности за перевозки 2013 года", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, наибольший объем перевозок льготных категорий пассажиров Южная магистраль осуществляет в Харьковской области. Так, в течение трех месяцев в пределах этой области было перевезено более 76% от общего числа льготников ЮЖД, однако из бюджета Харьковской облгосадминистрации за осуществляемые льготные перевозки Южной магистрали было возмещено 1,25 млн грн, что составляет 11,6% от необходимой суммы компенсации.

Компенсация от местных бюджетов не поступила от Луганской и Донецкой областей.

Как сообщал УНИАН, Южная железная дорога в 2013 году недополучила 45,617 млн грн от местных бюджетов за перевозки пассажиров льготных категорий в дальнем и пригородном сообщениях.

Убытки "Укрзализныци" от пассажирских перевозок в 2013 году составили свыше 6,6 млрд грн, в том числе в пригородном сообщении - 3,5 млрд грн.

Справка УНИАН. Железнодорожным транспортом, в соответствии с законодательством Украины, осуществляется перевозка 26 льготных категорий граждан в полном объеме. Льготные категории граждан составляют около 70% от всех перевезенных пассажиров в пригородном сообщении. Однако из года в год "Укрзализныця" отмечает негативную тенденцию несвоевременного и неполного возмещения расходов на перевозку льготников, что существенно ухудшает финансовое состояние отрасли. В частности, недополученные средства не позволяют повышать качество услуг для пассажиров и обновлять подвижной состав.

Убытки от пассажирских перевозок «Укрзализныця» традиционно покрывает самостоятельно за счет перекрестного субсидирования. При этом «Укрзализныця» продолжает за свой счет реализовывать программу развития скоростного движения, модернизировать инфраструктуру, выплачивать кредиты, ремонтировать вокзалы, перевозить пассажиров по сниженным тарифам.