Министр инфраструктуры: «Умыкнуть» главные воздушные ворота Украины я не дам

- Максим Юрьевич, Вы более месяца возглавляете одно из ключевых ведомств страны - Министерство инфраструктуры. Что успели сделать за это короткое время?

- Если глобально ставить вопрос, то не много. Если в частности - удалось стабилизировать ситуацию в отрасли.

Если говорить о текущей ситуации, то был весьма удивлен желанием некоторых народных депутатов отменить реформу портовой отрасли. Они даже зарегистрировали альтернативный законопроект, которым полностью перечеркивается то, что было сделано. В связи с этим хочу заявить: мы не дадим свернуть реформу. Кстати, на сегодня мы подошли к проведению первого конкурса по концессии в одном из крупнейших портов страны - «Южном». Следовательно, должны сделать все, чтобы он прошел максимально открыто и публично. К процессу обязательно будут привлечены эксперты, представители общественных организаций, профсоюзы и инвесторы.

- Вы считаете, что депутаты должны отозвать законопроект, ограничивающий возможности реформирования морских портов?

- Комитет Верховной Рады по вопросам транспорта и связи отклонил данный законопроект. Но относительно самой инициативы могу сказать, что мне как бывшему депутату, который еще совсем недавно находился с разработчиками документа в одном зале, интересно: когда люди были честными? Когда они инициировали проведение этой реформы или сейчас, когда предлагают ее отменить?

Все международные консультанты, эксперты и крупные аудиторские компании, Американская торгово-промышленная палата, Европейская бизнес ассоциация, ЕБРР, Всемирный банк в один голос заявили: портовая реформа им интересна. Они консультируют инвесторов, которые готовы зайти на рынок Украины. И тут вдруг депутаты говорят - а давайте перечеркнем реформу.

Главная роль правительства и Мининфраструктуры в частности - создать прозрачные правила работы. С другой стороны - когда инвестор декларирует, что он берет в концессию данный причал и создаст там 10 млн тонн грузооборота в год, то он должен исполнять это. А если нет, то мы будем договор расторгать.

- Какие гарантии со своей стороны будет предоставлять правительство инвесторам?

- Мы обязуемся выполнять то, что предусмотрено договором. Но сначала нам нужно вернуть доверие к стране в целом, доверие к судебной системе. Вернуть в страну инвестиции. Рейдерство должно «кануть в Лету».

- Какая судьба ждет концессионные проекты в аэропортах? Ваши предшественники заявляли о намерении сдать в концессию аэропорт «Борисполь»…

- Главные ворота страны должны быть государственными. «Борисполь» - здоровое предприятие. Хотя аудит его деятельности мы сейчас проводим. «Борисполь» необходимо развивать как транспортный хаб. Концессия, продажа, аренда - не рассматриваются министерством. «Умыкнуть» главные воздушные ворота Украины я не дам.

- Украину ожидает подписание соглашения о едином авиационном пространстве с Европейским Союзом, что откроет национальный рынок авиаперевозок для зарубежных компаний. Не повлияет ли это негативно на отечественные авиакомпании?

- Мы подписали политическую часть Соглашения об ассоциации c ЕС. Потом подпишем экономическую часть документа. Следовательно, мы должны будем соблюдать правила, которые существуют в Европе. А это - конкуренция. Протекционизмом никто заниматься не будет. Но у отечественных авиаперевозчиков есть год, чтобы адаптироваться.

Я смотрю на все как потребитель. Я хочу летать по цене 500 грн по всей Украине. Я не хочу летать из Киева в Ивано-Франковск за 1600 грн, а из Киева в Лондон за 700 грн.

- На какую дату перенесено подписание соглашения с ЕС о совместном авиационном пространстве?

- Мы были готовы подписать документ еще в начале марта, но подписание перенесли из-за технических неточностей в документе со стороны Европы. Думаю, все состоится в ближайшее время.

- Глава госагентства автомобильных дорог Александр Малин назвал критической ситуацию в транспортной отрасли страны. Что происходит?

- Ситуация, действительно, тяжелая. На нас давит кредитный портфель в размере более 38 млрд грн. А 2014-2015 годы - пиковые по выплате как тела займа, так и за его обслуживание. В частности, только по обслуживанию кредитного портфеля в текущем году нужно погасить около 10 млрд грн. Так что на дороги, в лучшем случае, остается буквально 2-3 млрд грн.

- То есть, капитальный ремонт дорог, не говоря уже о строительстве новых, в этом году не состоится?

- При дыре бюджета в 289 млрд грн найти средства на капитальный ремонт дорог будет чрезвычайно сложно. Скажу так: новые дороги планируем, но реализовывать будем лишь те проекты, которые уже подготовлены к запуску. Например, строительство дорог в Закарпатье. Новый глава Закарпатской облгосадминистрации Валерий Лунченко с присущей ему молодой напористостью просто «доедает» меня и Александра Малина. Дело в том, что Эксимбанк Венгрии готов выделить кредит на строительство дорог в Закарпатской области, которые ведут от пунктов пропуска на границе вглубь области. А там не дороги - сплошные ямы. Когда приезжают из Европы в Украину сразу замечают - попали в иную реальность.

- Есть ли средства на проведение хотя бы ямочного ремонта дорог в этом году?

- Уже начинаем работы в ряде областей. Но главный вопрос - финансирование. На эту тему общаемся с министром финансов едва ли не каждый день.

- Как известно, за годы правления Януковича стоимость строительства одного км дороги существенно выросла. Новый глава «Укравтодора» заявил, что основная составляющая роста цен - коррупция. Какие шаги по ее искоренению будут предприняты?

- Искоренение коррупции - одна из наших основных задач. Недавно я встречался с послом Германии и он открыто сказал - стоимость строительства дорог в Украине по сравнению с Германией составляет 120%. И это при том, что ни о каком сравнении качества говорить не приходится. Мы уже встречались с компаниями, которые строили дороги, и предупредили их - никаких предоплат, откатов и заоблачных цен. Очень важно качество и сроки.

- Кабинет министров, после долгого раздумья, назначил генеральным директором Государственной администрации железнодорожного транспорта – «Укрзализныци» Бориса Остапюка. Почему выбор пал на него?

- Железнодорожники хотели, чтобы это был человек из отрасли. Кандидатуру одобрил профильный комитет Верховной Рады.

- Какие на сегодняшний день основные проблемы «Укрзализныци»?

- Основная проблема - обновление подвижного состава. Именно на ее решение и будут направлены основные усилия. Для поддержания перевозок на нормальном уровне нужно порядка 2,5 тыс. вагонов. В связи с этим мы планируем увеличить загрузку отечественных производителей подвижного состава с долей использования украинских запасных частей не менее 85-90%. Сейчас она намного меньше.

- Планируется ли выпуск долговых бумаг «Укрзализныци» в этом году?

- Если будет на них спрос, то да. Но опять-таки - под какие проценты? Думаю, для экономии средств некоторые проекты будут заморожены. К примеру, ЕБРР был готов предоставить на обновление парка кредит в размере около 125 млн долларов. Но потом приостановил сотрудничество, так как в «Укрзализныце» не реализовывались реформы.

- А будут?

- Мы готовы к реформированию. Другого выхода нет. Потенциал компании все это время проедали и он исчерпался.

- Давайте тогда уточним: планируется ли акционирование «Укрзализныци» и какова судьба новой редакции закона «О железнодорожном транспорте»?

- Акционирование, конечно, предусматривается. Процесс нужно запустить. Он разбит на три этапа. Первый мы можем завершить к 2015 году - инвентаризация, вхождение в акционерное общество всех профильных активов, так называемое оздоровление «Укрзализныци».

- Предусматривается ли упразднение дирекций?

- Безусловно, шести княжеств, думаю, не будет. Будут управления, в которые войдут департаменты по каждому направлению. Все будет предусмотрено в рамках акционерного общества. И сразу хочу сказать, что ни в коем случае это не будет как-то влиять на хозяйственную деятельность железных дорог. Мы не собираемся изобретать велосипед - есть опыт реформирования немецкой железной дороги, есть польский опыт.

- Как собираетесь решать проблему с убытками железных дорог от пассажироперевозок, в частности, льготников?

- Вопрос перекрестного субсидирования грузовых и пассажирских перевозок стоит на повестке дня. Мы зарабатываем на грузах, но очень много теряем на пассажирах. Чтобы решить проблему, нужно четко знать количество льготников. Одни говорят, что их 20 млн, другие - 8-10 млн. Местные власти тоже не ведут строгий учет, полная неразбериха. А нужны точные данные, чтобы принять взвешенное решение. Давайте не забывать, что «Укрзализныця» выполняет еще и социальную функцию.

- Рассматривается ли министерством как вариант выхода из создавшегося положения переход на адресную помощь льготникам?

- Этот вопрос - в компетенции правительства.

- Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в поездах Hyundai были выявлены 20-сантиметровые трещины в несущих конструкциях, за что они и были сняты с эксплуатации. Так ли это и когда поезда смогут вернуться на железные дороги Украины?

- Спрос на скоростные поезда среди пассажиров велик. Люди привыкли к быстрому передвижению. Будем ликвидировать неисправности и запускать поезда.

- Все десять?

- Все будет происходить поэтапно. Я буду встречаться с представителями главного офиса корейской компании для обсуждения дальнейшего сотрудничества. Но в этом вопросе объективно имеет место быть уголовное дело.

- Но УЖСК, оперирующая этими локомотивами, опровергла обвинения прокуратуры в эксплуатации корейских поездов с повреждениями и без лицензии...

- Это они сказали, что - неправда, но инспекция на наземном транспорте заявила - нарушения были, реально трещины есть. Сейчас группа специалистов решает, что с ними делать, как запустить поезда. А самое главное - кто-то же должен нести ответственность за такую покупку.

- Сейчас всех волнует крымский вопрос. В частности, что будет с транспортными потоками на полуостров, Приднепровской железной дорогой, портами?

- Мы исходим из того, что Крым - территория Украины. Действия самозванцев, в том числе экспроприация нацимущества, - незаконны. Украинское государство будет защищать свои интересы.

- Над реализацией каких проектов сейчас работаете?

- По каждой отрасли есть планы. Это и Бескидский тоннель, и продолжение работы с Всемирным банком по строительству участков дороги Киев-Харьков, надеемся, что с ЕБРР все-таки начнем сотрудничество по обновлению подвижного состава. Идет работа по портам. Договорились с ЕБРР о предоставлении техпомощи стивидорным компаниям для разработки ТЭО по концессии и т.д.

- Какой Вы видите транспортную отрасль через год-два?

- Такой, куда хочется прийти и получить высококачественную услугу, оплатить ее по европейским и, заметьте, прозрачным тарифам. Это - оптимистический прогноз. Реально - не хотелось бы, чтобы произошло сокращение рабочих мест. Хочется наконец-то навести порядок на хаотичном рынке пассажирских перевозок, разобраться с нелегальными перевозками в такси, где они достигают 90%. Хотелось бы, чтобы не было взяточничества на дорогах, чтобы все заработало по-новому. А как получится, зависит от всех нас.

Александра Данько (УНИАН)