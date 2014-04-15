Убытки Львовской железной дороги от вандализма в пригородных поездах составили 21 тыс. грн

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

"На Львовской железной дороге в январе-марте 2014 года было зафиксировано 177 случаев повреждения окон в поездах. Всего злоумышленники выбили 210 оконных стекол", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, количество выбитых стекол за указанный период на 20,7% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

За указанный период ЛЖД выделила средства в размере 21,24 тыс. грн на покрытие ущерба и замену поврежденных стекол, что на 49,4% больше выделенных средств за аналогичный период 2013 года.

Как отмечают в пресс-службе, чаще всего вагоны пригородных поездов раскрашивают, бьют в них стекла как изнутри, так и снаружи, повреждают двери салона вагонов и т. д.

"Привлечь виновных к ответственности не удается, поэтому средства теми, кто испортил имущество, не были возмещены. Львовская железная дорога обращается к гражданам с просьбой бережно относиться к имуществу магистрали во избежание лишних затрат и обеспечения безопасности не только подвижного состава, но прежде всего пассажиров в вагонах", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" в январе-марте 2014 года зафиксировала 8 случаев несанкционированных вмешательств посторонних лиц в работу Львовской железной дороги.

Справка УНИАН. Львовская железная дорога пролегает в юго-западной части Украины по территории 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынь.

На железной дороге действуют 354 станции, из них 252 открыты для грузовых операций.