Аэропорт "Борисполь" не будут передавать в концессию

Министерство инфраструктуры Украины не рассматривает вопрос передачи крупнейшего в Украине международного аэропорта «Борисполь» в концессию и использование других форм государственно-частного партнерства, заявил в интервью УНИАН министр инфраструктуры Украины Максим Бурбак.

"Главные ворота страны должны быть государственными. «Борисполь» - здоровое предприятие. Хотя аудит его деятельности мы сейчас проводим. «Борисполь» необходимо развивать как транспортный хаб. Концессия, продажа, аренда - не рассматриваются министерством. «Умыкнуть» главные воздушные ворота Украины я не дам", - заявил Бурбак.

Вместе с тем, комментируя, подписание соглашения о едином авиационном пространстве с ЕС, министр выступил за честную конкуренцию между украинскими и европейскими авиакомпаниями, подчеркнув, что у отечественных авиаперевозчиков есть год для адаптации к новым нормам ЕС в области гражданской авиации.

"Мы должны будем соблюдать правила, которые существуют в Европе. А это - конкуренция. Протекционизмом никто заниматься не будет. Но у отечественных авиаперевозчиков есть год, чтобы адаптироваться. Я смотрю на все как потребитель. Я хочу летать по цене 500 грн по всей Украине. Я не хочу летать из Киева в Ивано-Франковск за 1600 грн, а из Киева в Лондон за 700 грн", - подчеркнул руководитель Мининфраструктуры.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября 2012 года правительство Украины приняло постановление, согласно которому внесло международный аэропорт «Борисполь» в перечень объектов права госсобственности, которые могут передаваться в концессию с целью преобразования его в международный хаб. Данное решение было принято в рамках целевой программы подготовки и проведения в Украине Чемпионата Европы по футболу Евро-2012, однако после его проведения к данному вопросу не возвращались.

Договор о совместном авиационном пространстве с ЕС запланирован к подписанию 5 июня текущего года, хотя активная подготовка к подписанию документа ведется с ноября 2013 года.

Цель соглашения - постепенная либерализация рынков, использование общих правил на основе правил ЕС в области гражданской авиации, содействие промышленному и операционном сотрудничеству.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, лидер на авиационном рынке страны. Он обеспечивает 65% пассажирских авиаперевозок Украины. Из аэропорта «Борисполь» более 50 авиакомпаний осуществляют регулярное сообщение по более 100 направлениям.

Технические возможности аэропорта позволяют принимать и отправлять воздушные суда круглосуточно в течение года, в том числе в условиях ограниченной видимости и при сложных погодных условиях.

Полный текст интервью читайте на сайте УНИАН-Экономика.

Читайте такжеНазначен новый гендиректор аэропорта "Борисполь"