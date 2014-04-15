Мининфраструктуры готовит конкурс на концессию порта "Южный"

Министерство инфраструктуры Украины планирует в ближайшее время провести первый конкурс по передаче в концессию крупнейшего морского торгового порта «Южный» (Одесская обл.), сообщил в интервью УНИАН министр инфраструктуры Украины Максим Бурбак.

"На сегодня мы подошли к проведению первого конкурса по концессии в одном из крупнейших портов страны - «Южном». К процессу обязательно будут привлечены эксперты, представители общественных организаций, профсоюзы и инвесторы", - сообщил Бурбак, не уточнив деталей конкурса.

Также министр подчеркнул, что в рамках реформирования портовой отрасли этот концессионный конкурс должен пройти максимально открыто и публично.

"Главная роль правительства и Мининфраструктуры - создать прозрачные правила работы. С другой стороны, когда инвестор декларирует, что он берет в концессию данный причал и создаст там 10 млн тонн грузооборота в год, то он должен выполнять это. А если нет, то мы будем договор расторгать", - сказал Бурбак.

Как сообщал УНИАН, 9 января 2014 года правительство приняло постановление, согласно которому перечень объектов государственной собственности, которые могут предоставляться в концессию, был дополнен находящимися на балансе активами госпредприятия «Администрация морских портов Украины» (АМПУ).

По словам председателя АМПУ Юрия Васькова, в концессию могут предоставляться объекты портовой инфраструктуры, определенные статьей 23 Закона «О морских портах Украины» — причалы, железнодорожные и автомобильные подъездные пути (до первого разветвления за пределами порта), линии связи, средства тепло-, газо-, водо- и электроснабжения, инженерные коммуникации. Все стратегическое имущество (объекты портовой инфраструктуры общего пользования, системы навигации, каналы, акватории и т. п.) останутся в государственной собственности.

Справка УНИАН. Администрация морских портов Украины (АМПУ) начала свою работу 13 июня 2013 года, объединив госпредприятия, которые вошли в новую структуру путем выделения из них стратегических объектов портовой инфраструктуры и другого имущества. Администрации также подчинены госпредприятие "Дельта-Лоцман" и судоходная компания "Керченская паромная переправа".

В Украине насчитывается 18 государственных морских портов. Морской торговый порт «Южный» - второй по объемам перевалки грузов порт Украины, основан в 1978 году и расположен на берегу Аджалыкского лимана. Это самый глубоководный порт Украины (глубина подходного канала - 15,5 м, глубины у причалов - 14-15,5 м). Общая протяженность причалов - около 2,6 км.

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