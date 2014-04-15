Львовская железная дорога недополучила 12,3 млн грн за перевозки льготников

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба дороги.

"В течение трех месяцев текущего года Львовская магистраль предоставила услуги по перевозке льготников в пригородном сообщении на общую сумму 15,28 млн грн. Компенсацию от ОГА железная дорога получила в размере 2,99 млн грн, что составляет 19,6% от понесенных затрат", – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, все 7 областей, по территории которых пролегает Львовская магистраль, заложили в бюджеты на 2014 год 23,52 млн грн на покрытие затрат ЛЖД за осуществляемые ею перевозки льготников. За январь-март текущего года облгосадминистрации должны были перечислить 4,45 млн грн, однако перечислили лишь около 3 млн грн.

Львовская магистраль за указанный период получила от Ривненской области 52% запланированной суммы возмещения, от Ивано-Франковской – 42%, от Черновицкой – 36%, от Тернопольской – 24,5%, от Львовской – 12%, а Волынская и Закарпатская области вообще не перечислили средства.

Как сообщал УНИАН, Львовская железная дорога в 2013 году недополучила 42,2 млн грн от местных бюджетов за перевозки пассажиров льготных категорий в дальнем сообщении, а также недополучила 31,452 млн грн за перевозки льготников в пригородном сообщении.

Убытки «Укрзализныци» от пассажирских перевозок в 2013 году составили свыше 6,6 млрд грн, в том числе в пригородном сообщении — 3,5 млрд грн.

Справка УНИАН. В соответствии с законодательством Украины, железнодорожным транспортом осуществляется перевозка 26 льготных категорий граждан в полном объеме. Однако из года в год наблюдается негативная тенденция несвоевременного и неполного возмещения расходов на перевозку льготников, что существенно ухудшает финансовое состояние отрасли. В частности, недополученные средства не позволяют повышать качество услуг для пассажиров и обновлять подвижной состав.

Львовская железная дорога пролегает в юго-западной части Украины на территории 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынь. На железной дороге действуют 354 станции, из них 252 открыты для грузовых операций.