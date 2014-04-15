Около 136 тыс. железнодорожников поучаствовали в мероприятиях ко Дню окружающей среды

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта ("Укрзализныця") со ссылкой на управление экологической безопасности ведомства.

Согласно сообщению, общая площадь убранных в этот день территорий превысила 4,3 тыс. га, при этом работники отрасли привели в порядок 36,9 га газонов и цветников, а также ликвидировали 1823 несанкционированные свалки, большинство из которых находились на территориях населенных пунктов, прилегающих к территориям железнодорожного транспорта.

В частности, около 22 тыс. работников Одесской железной дороги побелили более 4,5 тыс. деревьев, благоустроили 164 памятника и ликвидировали 215 стихийных свалок. Львовские железнодорожники благоустроили 48 водных источников и побелили свыше 30,5 тыс. погонных метров бордюров.

В мероприятиях по озеленению и благоустройству территорий приняли участие более 20 тыс. работников Юго-Западной железной дороги, которые ликвидировали 689 несанкционированных свалок, а также привели в порядок свыше 55 га газонов и цветников.

Как сообщал УНИАН, работники железных дорог Украины и предприятий железнодорожного транспорта примут участие в ежегодной всеукраинской акции по благоустройству «За чистую окружающую среду», которая будет проходить в течение апреля-мая 2014 года.

В День окружающей среды 20 апреля 2013 года в мероприятиях по озеленению, благоустройству и уборке территорий приняли участие около 161,6 тыс. работников железнодорожного транспорта, которые высадили 15,79 тыс. деревьев и 22,79 тыс. кустов.

Во всеукраинской акции "За чистую окружающую среду", проходившей с 1 апреля по 6 мая 2013 года, приняли участие почти 400 тысяч железнодорожников, которые высадили 32 тыс. деревьев и 30 тыс. кустов.

Справка УНИАН. Ежегодная Всеукраинская акция по благоустройству «За чистую окружающую среду» проводится в Украине в апреле-мае с 2010 года.