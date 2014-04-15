Станция Вапнярка ОЖД за год отправила свыше 221 тыс. грузовых вагонов

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, в прошлом году вагонооборот станции Вапнярка составил 442 182 вагона, что на 8% больше показателя 2012 года, а также на 23,4% больше планового задания.

В частности, с этой станции было отправлено 135 077 транзитных вагонов без переработки, что на 27,2% больше плана.

Простой грузового вагона под одной грузовой операцией за указанный период сократился на 2,28 часа, а простой транзитного вагона - на 0,81 часа.

Станция Вапнярка - участковая станция первого класса, являющаяся стыковой между Одесской и Юго-Западной железными дорогами.

Как сообщал УНИАН, объем грузов, отгруженных и перевезенных Одесской железной дорогой в 2013 году, увеличился по сравнению с 2012 годом на 1% - до около 30 млн тонн, при этом было задействовано 484,7 тыс. вагонов.

Справка УНИАН. Одесская железная дорога проходит по территории Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Винницкой областей. На Одесскую железную дорогу приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины.