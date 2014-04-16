Одесские порты готовы вместо Севастополя принять зерновые грузы

Как заявил на пресс-конференции в Одессе 15 апреля начальник отдела международных отношений, евроинтеграции и логистики государственного предприятия «Администрация морских портов Украины» Виталий Романченко, Ильичевский порт намерен увеличить мощности по перевалке зерновых и зернобобовых грузов почти на 12 млн тонн, Южный - на 21 млн тонн.

«Перевод грузов не должен сильно повлиять на зернотрейдеров. Они имеют возможность перевести их из Крыма в другие порты Украины», - сказал Романченко.

По словам заместителя начальника Администрации Одесского порта по операционной деятельности Руслана Сахаутдинова, на сегодняшний день суммарная вместимость емкостей порта составляет более 535 тыс. тонн.

«При этом технологически порт имеет возможность обрабатывать более 1 млн тонн по прямому варианту. Все это нам позволяет обрабатывать более 1 млн тонн в месяц, притом, что у нас расчетная пропускная способность 7,5-8 млн тонн», — заявил Сахаутдинов.

По его словам, сейчас порт совместно со стивидорной компанией «Бруклин-Киев» на Андросовском молу строит причал и зерновой терминал мощностью 4 млн тонн. Данный проект реализован на 50%, на причале №4 есть портовый зерновой терминал, который укомплектован почти на 90%.

«Также есть некоторые другие проекты, со складами напольного хранения, с организацией приемников для обеспечения более упрощенного прямого варианта. Мы видим, что буквально в ближайшее время, уже к следующему году, мы сможем открыто и смело заявлять, что у нас пропускная способность будет на уровне 10-12 млн тонн. Я надеюсь, что это нам позволит достойно освоить те дополнительные грузы, которые нам приходится осваивать. Мы с этим должны справиться, ведь это государственная задача номер один», — сказал представитель Администрации Одесского порта.

Как пояснил руководитель службы бизнес-проектов ИА «АПК-Информ» Родион Рыбчинский, через крымские терминалы за текущий период маркетингового года (с июля 2013 года по 10 апреля 2014-го) экспортировано 1,37 млн зерновых грузов, что составляет 4,9% от общего экспорта страны.

«Порты Большой Одессы будут брать на себя объемы крупнотоварных партий зерна, которые шли в свое время на тот же Севастополь», - сказал Рыбчинский.

Он добавил, что большую обеспокоенность вызывают продукты переработки зерновых, так как на порты Азовского моря приходится практически 53% отгрузки экспортных партий муки из Украины. По его словам, это – мелкотоннажный объем, который уходил из Мариупольского и Бердянского портов.

«В случае закрытия Керченского пролива и остановки этих терминалов, будет очень серьезный удар по экспортерам мукомольной продукции и отрубей. Заместить эти объемы можно только через порты Херсона, Николаева», - сказал Рыбчинский.

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Как сообщал УНИАН, после оккупации Крыма российскими военными нелегитимная власть АРК 16 марта провела незаконный референдум и заявила, что почти 97% принявших в нем участие проголосовали за присоединение Крыма к России.

Через два дня президент Российской Федерации Владимир Путин и нелегитимные руководители крымской власти и Севастополя подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Россию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов. Еще через несколько дней Совет федерации России единогласно одобрил аннексию Крыма и Севастополя. Практически все страны мира не признают территориальный раздел Украины и осуждают действия Кремля.

Минагропрод прогнозирует экспорт зерна из Украины в 2013/2014 МГ на уровне 33 млн тонн, что может стать абсолютным рекордом для независимой Украины.

Справка УНИАН. Администрация морских портов Украины (АМПУ) начала свою работу 13 июня 2013 года, объединив госпредприятия, которые вошли в новую структуру путем выделения из них стратегических объектов портовой инфраструктуры и другого имущества. Администрации также подчинены госпредприятие "Дельта-Лоцман" и судоходная компания "Керченская паромная переправа".

В Украине насчитывается 18 государственных морских портов. Морской торговый порт «Южный» - второй по объемам перевалки грузов порт Украины, основан в 1978 году и расположен на берегу Аджалыкского лимана. Это самый глубоководный порт Украины (глубина подходного канала - 15,5 м, глубины у причалов - 14-15,5 м). Общая протяженность причалов - около 2,6 км.