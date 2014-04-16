В Донецкой области перекрыли движение поездов на участке Краматорск-Дружковка

Донецкая железная дорога (ДЖД) изменила маршрут курсирования поездов на участке Краматорск – Дружковка в связи с несанкционированным перекрытием движения поездов неизвестными лицами, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

"В связи с несанкционированным перекрытием движения на участке Краматорск-Дружковка неустановленными лицами изменяется маршрут следования пассажирских и пригородных поездов. С целью организации перевозок пассажиров поезда, которые курсируют на данном участке, будут пропускаться по измененному маршруту следования до разблокирования", - говорится в сообщении.

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Согласно сообщению, через станцию Краматорск ежесуточно курсирует 13 пар пассажирских поездов и 14 пар поездов пригородного сообщения.

Как сообщал УНИАН, после оккупации Крыма российскими военными нелегитимная власть АРК 16 марта провела незаконный референдум и заявила, что почти 97% принявших в нем участие проголосовали за присоединение Крыма к России.

Через два дня президент РФ Владимир Путин и нелегитимные руководители крымской власти и Севастополя подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Россию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов. Еще через несколько дней Совет Федерации России единогласно одобрил аннексию Крыма. Практически все страны мира не признали территориального раздела Украины, осудив действия Кремля.

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Однако РФ не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине.

6 апреля в Луганске, Харькове и Донецке агрессивные молодчики с пророссийскими лозунгами захватили органы государственной власти.

15 апреля украинский спецназ освободил от террористов ранее захваченный ими аэропорт в Краматорске.