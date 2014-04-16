В Донецкой области возобновили движение поездов на участке Краматорск – Дружковка

Донецкая железная дорога (ДЖД) по состоянию на 13:00 возобновила курсирование поездов на участке Краматорск – Дружковка, которое ранее было приостановлено в связи с блокированием движения поездов неизвестными лицами, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

"Сегодня, 16 апреля 2014 года, по состоянию на 13:00 возобновлено пассажирское и пригородное движение на участке Краматорск – Дружковка. Движение было перекрыто группой неустановленных лиц", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в результате несанкционированного перекрытия движения были изменены маршруты курсирования следующих поездов: в дальнем сообщении — поезда №172 Донецк-Харьков и №28 Кисловодск-Москва; в пригородном сообщении — поезда №6008 Донецк-Славянск (задержка поезда на 1 час 40 минут), №6080 Дебальцево-Славянск (задержка поезда на 39 минут), №6012 Славянск-Донецк (задержка поезда на 19 минут).

Через станцию Краматорск ежесуточно курсирует 13 пар пассажирских поездов и 14 пар поездов пригородного сообщения.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 апреля, ДЖД изменила маршрут курсирования поездов на участке Краматорск – Дружковка в связи с несанкционированным перекрытием движения поездов неизвестными лицами.

Справка УНИАН. После оккупации Крыма российскими военными нелегитимная власть АРК 16 марта провела незаконный референдум и заявила, что почти 97% принявших в нем участие проголосовали за присоединение Крыма к России.

Через два дня президент РФ Владимир Путин и нелегитимные руководители крымской власти и Севастополя подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Россию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов. Еще через несколько дней Совет Федерации России единогласно одобрил аннексию Крыма. Практически все страны мира не признали территориального раздела Украины, осудив действия Кремля.

Однако РФ не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине.

6 апреля в Луганске, Харькове и Донецке агрессивные молодчики с пророссийскими лозунгами захватили органы государственной власти.

15 апреля украинский спецназ освободил от террористов ранее захваченный ими аэропорт в Краматорске.

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