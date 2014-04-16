«Визз Эйр Украина» временно приостанавливает 9 рейсов

Лоукост-авиаперевозчик «Визз Эйр Украина» временно приостанавливает девять рейсов в связи с сохранением низкого спроса на авиапутешествия в/из Украины и девальвацией гривни, сообщила УНИАН пресс-служба компании.

По данным пресс-службы, компания отложила шесть рейсов из Львова в Барселону Жирону, Неаполь, Кутаиси, Тель-Авив, Рим, Фьюмичино и Валенсию. Отмена львовских рейсов обусловлена переносом на неопределённое время открытия базы авиакомпании во Львове, которое ранее планировалось на 30 апреля.

Кроме того, временно приостановлены два рейса из Киева - в Софию и Вильнюс, а также рейс Харьков – Кутаиси.

По словам главы компании Акоша Буша, «Визз Эйр Украина» намерена и дальше предлагать украинским пассажирам билеты на авиаперелеты по доступным ценам.

"Сейчас мы наблюдаем значительный спад спроса на путешествия в\из Украины. Мы надеемся, что такая ситуация является временной и мы вернемся к прежним объемам, как только пассажирский спрос восстановится. Сейчас мы вынуждены реагировать на ситуацию изменением нашей маршрутной сети и сокращением мощностей. Несмотря на то что откладывается открытие базы во Львове и приостанавливаются некоторые рейсы из Киева и Харькова, мы прилагаем все усилия для того, чтобы предлагать доступные перелеты на оставшихся 16 рейсах в\из Украины", - цитирует пресс-служба руководителя авиакомпании.

Буш подчеркнул, что изменения в маршрутной сети являются временными и авиакомпания намерена вернуться к изначальным планам развития, как только ситуация нормализуется.

Как сообщал УНИАН, «Визз Эйр Украина» по итогам 2013 года увеличила пассажирские перевозки в/из Украины на 60% по сравнению с 2012 годом - до 1 млн пассажиров.

Справка УНИАН. «Визз Эйр Украина» - первая бюджетная (лоукост) авиакомпания, лицензированная Государственной авиационной службой Украины. Входит в группу компаний Wizz Air.

Wizz Air является крупнейшим лоукост-авиаперевозчиком в Центральной и Восточной Европе. Авиакомпания эксплуатирует 39 самолетов Airbus A320, которые осуществляют пассажирские авиаперевозки с 16 баз по более 250 маршрутам и 83 направлениям в 29 странах.

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