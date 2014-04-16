"Укрзализныця" изменит процесс закупки запчастей и оборудования для дорог

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") намерена изменить систему поставок запчастей, материалов и оборудования для железнодорожного транспорта с целью решения проблемы несвоевременного обеспечения хозяйств и структурных подразделений железных дорог расходными материалами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе "Укрзализныци", об этом заявил глава ведомства Борис Остапюк в ходе совещания с руководителями линейных структурных подразделений ведомства.

"Отныне 50% закупок будет проходить централизованно, 40% - отдадим на железные дороги, еще 10% смогут заказывать непосредственно линейные предприятия за средства, полученные от подсобно-вспомогательной деятельности", - цитирует пресс-служба Остапюка.

Кроме того, по словам главы ведомства, в железнодорожной отрасли будет установлен жесткий контроль над уровнем закупочных цен благодаря работе специальной инспекции по контролю над ценами. Также "Укрзализныця" будет ориентироваться на отечественного производителя и тщательно контролировать качество всех материалов, которые будут поставляться на железнодорожные предприятия.

В пресс-службе отметили, что на сегодняшний день вопрос ритмичности поставки запчастей актуален для всех хозяйств отрасли, особенно для локомотивного хозяйства, несмотря на широкую номенклатуру деталей и материалов. По итогам прошлого года, линейные предприятия получили менее половины необходимых запчастей. В настоящее время существует потребность в колесных парах, тяговых двигателях, в материалах. Недостаток запасных частей и материалов также ощутим и в вагонном хозяйстве, в частности, для ремонта и обслуживания грузовых вагонов не хватает подшипников, концевых кранов, рукавов.

"Учитывая сложную экономическую ситуацию и необходимость экономить средства для отрасли, железнодорожники предлагают более объемный ремонт проводить в депо, а не на заводах. Также планируется наращивать мощности по изготовлению деталей собственными силами", - подчеркнули в пресс-службе.

Так, в некоторых вагонных депо значительное количество деталей уже выпускают самостоятельно.

"Некоторые комплектующие изготавливают в кооперации с другими железнодорожными предприятиями. Именно поэтому на предприятиях не хватает квалифицированных слесарей, токарей, сварщиков, и такие рабочие будут приниматься на вакантные места", - резюмировали в пресс-службе.

Справка УНИАН. В сферу управления «Укрзализныци» входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровские железные дороги, а также предприятия и организации, обеспечивающие перевозку грузов и пассажиров.