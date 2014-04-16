«Укрзализныця» улучшит контроль качества услуг по организации грузоперевозок

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци» со ссылкой на начальника главного коммерческого управления ведомства Юрия Меркулова.

Согласно сообщению, разработка новой системы контроля качества таких услуг будет реализована либо с помощью контакт-центра «Укрзализныци», либо через официальный веб-сайт ведомства или через автоматизированную систему «Клиент УЗ».

"Важно, чтобы клиент имел возможность в режиме онлайн контролировать все этапы перевозочного процесса. То есть интерактивная система должна охватить все уровни - начиная от начальников станции и заканчивая главным управлением. Надеюсь, что уже в ближайшей перспективе мы представим этот инструмент нашим клиентам", - цитирует пресс-служба начальника главного коммерческого управления ведомства.

Кроме того, "Укрзализныця" планирует пересмотреть существующую процедуру заключения договоров о предоставлении услуг по организации грузоперевозок в сторону ее максимального упрощения для клиентов.

"Перед железнодорожниками поставлена задача максимально упростить заключение договоров с клиентами, избегая при этом всевозможных бюрократических препятствий. Необходимо выходить напрямую на грузовладельцев без посредников. Следует также отметить, что в настоящее время стоит вопрос унификации договора, не привязываясь к типу подвижного состава", - сообщил Меркулов.

В пресс-службе также сообщили об изменениях в работе структурного подразделения "Укрзализныци" - Украинского транспортно-логистического центра (УТЛЦ). В частности, вопросы планирования и оперативного управления грузовых перевозок будут переданы главному управлению перевозок "Укрзализныци". Решение вопросов, связанных с заключением договоров о предоставлении услуг по организации перевозок транзитных грузов, а также разработка логистических схем, подготовка тарифных предложений и предложений по усовершенствованию нормативно-правовой базы будут возложены на главное коммерческое управление ведомства.

"В госпредприятии «УТЛЦ» будет сконцентрирована работа по управлению подвижным парком и проведению расчетов за грузовые перевозки, расширения дополнительного сервиса путем реализации концепции «единого окна», а также дальнейшего развития по улучшению качества обслуживания клиентов посредством контакт-центра "Укрзализныци", - уточнил Меркулов.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" 20 января 2014 года открыла контакт-центр по организации перевозок грузов на базе УТЛЦ, основная задача которого - усовершенствование процесса предоставления транспортных услуг для клиентов.

ГП «УТЛЦ» использует в своей работе с клиентом принцип «единого окна» - грузовладельцу достаточно обратиться в центр для заключения договора, а все остальные операции по организации перевозочного процесса происходят дистанционно.

Контакт-центр по организации грузовых перевозок с начала его открытия 20 января на базе структурного подразделения "Укрзализныци" УТЛЦ и по состоянию на 1 апреля 2014 года предоставил информационную поддержку более 2 тыс. клиентам.