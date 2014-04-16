«Укрзализныця» улучшит контроль качества услуг по организации грузоперевозок
Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») разрабатывает новую систему контроля качества предоставляемых ею услуг по организации процесса грузоперевозок железнодорожным транспортом.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци» со ссылкой на начальника главного коммерческого управления ведомства Юрия Меркулова.
Согласно сообщению, разработка новой системы контроля качества таких услуг будет реализована либо с помощью контакт-центра «Укрзализныци», либо через официальный веб-сайт ведомства или через автоматизированную систему «Клиент УЗ».
"Важно, чтобы клиент имел возможность в режиме онлайн контролировать все этапы перевозочного процесса. То есть интерактивная система должна охватить все уровни - начиная от начальников станции и заканчивая главным управлением. Надеюсь, что уже в ближайшей перспективе мы представим этот инструмент нашим клиентам", - цитирует пресс-служба начальника главного коммерческого управления ведомства.
Кроме того, "Укрзализныця" планирует пересмотреть существующую процедуру заключения договоров о предоставлении услуг по организации грузоперевозок в сторону ее максимального упрощения для клиентов.
"Перед железнодорожниками поставлена задача максимально упростить заключение договоров с клиентами, избегая при этом всевозможных бюрократических препятствий. Необходимо выходить напрямую на грузовладельцев без посредников. Следует также отметить, что в настоящее время стоит вопрос унификации договора, не привязываясь к типу подвижного состава", - сообщил Меркулов.
В пресс-службе также сообщили об изменениях в работе структурного подразделения "Укрзализныци" - Украинского транспортно-логистического центра (УТЛЦ). В частности, вопросы планирования и оперативного управления грузовых перевозок будут переданы главному управлению перевозок "Укрзализныци". Решение вопросов, связанных с заключением договоров о предоставлении услуг по организации перевозок транзитных грузов, а также разработка логистических схем, подготовка тарифных предложений и предложений по усовершенствованию нормативно-правовой базы будут возложены на главное коммерческое управление ведомства.
"В госпредприятии «УТЛЦ» будет сконцентрирована работа по управлению подвижным парком и проведению расчетов за грузовые перевозки, расширения дополнительного сервиса путем реализации концепции «единого окна», а также дальнейшего развития по улучшению качества обслуживания клиентов посредством контакт-центра "Укрзализныци", - уточнил Меркулов.
Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" 20 января 2014 года открыла контакт-центр по организации перевозок грузов на базе УТЛЦ, основная задача которого - усовершенствование процесса предоставления транспортных услуг для клиентов.
ГП «УТЛЦ» использует в своей работе с клиентом принцип «единого окна» - грузовладельцу достаточно обратиться в центр для заключения договора, а все остальные операции по организации перевозочного процесса происходят дистанционно.
Контакт-центр по организации грузовых перевозок с начала его открытия 20 января на базе структурного подразделения "Укрзализныци" УТЛЦ и по состоянию на 1 апреля 2014 года предоставил информационную поддержку более 2 тыс. клиентам.