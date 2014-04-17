Гендиректором «Украинской железнодорожной скоростной компании» стал ее экс-глава

Государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК) возглавил Леонид Лобойко, занимавший должность руководителя компании с июня 2012 года по июль 2013 года, сообщили УНИАН в компании.

Как уточнили в УЖСК, Лобойко приступил к работе на должности руководителя УЖСК 10 апреля 2014 года, сменив на этом посту Игоря Бреуса, который, в свою очередь, назначен начальником Главного управления пассажирских перевозок "Укрзализныци".

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Как сообщал УНИАН, Леонид Лобойко возглавил УЖСК 19 июня 2012 года. До этого, с 2010 года, занимал должность заместителя генерального директора «Укрзализныци» и исполнял обязанности начальника Главного управления координации работ по подготовке и проведению чемпионата Евро-2012 и внедрению скоростного движения. В июле 2013 года Лобойко был освобожден от должности главы УЖСК по собственному желанию в связи с выходом на пенсию, а вместо него компанию возглавил Игорь Бреус, который ранее работал первым заместителем начальника Главного пассажирского управления "Укрзализныци".

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Справка УНИАН. Государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), созданное в соответствии с приказом Министерства инфраструктуры от 22 февраля 2012 года, является оператором скоростных поездов.

УЖСК занимается организацией эксплуатации и технического обслуживания скоростного подвижного состава отечественных и зарубежных производителей.