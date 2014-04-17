"Днеправиа" с 28 апреля открывает рейс Днепропетровск – Стамбул

Авиакомпания “Днеправиа” с 28 апреля открывает прямой рейс между Днепропетровском и турецким Стамбулом, сообщила УНИАН пресс-служба авиакомпании.

Согласно сообщению, "Днеправиа" будет выполнять 3 рейса в неделю - в понедельник, четверг и воскресенье, с вылетом из Днепропетровска в 13:30 и вылетом из Международного аэропорта "Ататюрк" (Стамбул) в 16:20 по местному времени. Время в полёте будет составлять 2 часа 10 минут.

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Минимальная стоимость билета на рейс Днепропетровск – Стамбул туда и обратно составляет 1680 грн, сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, рейсы будут выполняться самолетами Embraer 145 с эконом- и премиум-эконом классом обслуживания.

Справка УНИАН. "Днеправиа" - украинская авиакомпания, в состав которой входит аэропорт "Днепропетровск". Авиакомпания обслуживает регулярные, внутренние, международные и чартерные рейсы, предоставляет услуги по перевозке пассажиров и грузов.

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