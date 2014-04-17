Железные дороги Украины увеличили грузоперевозки на 1,1%

Железные дороги Украины в январе-марте 2014 года увеличили грузоперевозки по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 1,1% - до 101,95 млн тонн, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

Согласно сообщению, за указанный период экспортные грузоперевозки выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,3% - до 35,62 млн тонн, транзитные – на 0,6% - до 9,63 млн тонн.

В то же время импортные грузоперевозки сократились на 2,5% - до 8,05 млн тонн, а перевозки грузов во внутреннем сообщении сократились на 2,3% - до 48,65 млн тонн.

Железные дороги страны во внутреннем сообщении увеличили перевозки следующих номенклатур грузов: каменного угля - на 1,6%, цветных металлов и изделий из них - на 4,7%, цемента - на 19,7%, лесных грузов - на 19%, химических и минеральных удобрений - на 7,6%, химикатов - на 9,4%, автомобилей - на 5,4%, минстройматериалов - на 0,1%.

Также сообщается, что железные дороги увеличили объем грузоперевозок на экспорт благодаря увеличению перевозок каменного угля на 73,5%, нефти и нефтепродуктов - на 65%, черных металлов - на 9,6%, лесных грузов - на 18%, зерна и зерновых грузов - на 35,6%, руды железной и марганцевой - на 1,4%.

Кроме того, объемы импортных перевозок химических и минеральных удобрений выросли на 236%, зерна и зерновых грузов - на 195,5%, цемента - на 66,7%, цветных металлов и изделий из них - на 21,7%, минстройматериалов - на 24,4%, руды железной и марганцевой - на 14,5%, нефти и нефтепродуктов - на 11%.

Объемы транзитных перевозок возросли за три месяца текущего года за счет увеличения перевозок нефти и нефтепродуктов на 17,9%, черных металлов - на 15%, автомобилей - на 8,6%, зерна и зерновых грузов - на 165,2%, кокса - на 159,6%, цемента - на 136%, минстройматериалов - на 8,7%.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в 2013 году сократила перевозку грузов по сравнению с 2012 годом на 3% - до 443,6 млн тонн. Ведомство планирует в 2014 году увеличить перевозку грузов на 1,2% - до 447,006 млн тонн грузов.